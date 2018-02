Sanremo 2019 - Claudio bis? In pista anche Bonolis (e spuntano Fiorello e la Pausini)

Sanremo - Fiorello pensa già al 2019 : «Condurre il festival? A una condizione...» : ROMA - «Io condurre il festival di Sanremo? No, non potrei mai farlo». Fiorello commenta il festival in un video-servizio per Domenica Live. «Non potrei condurre il festival,...

Sanremo - Fiorello pensa già al 2019 : 'Condurre il festival? A una condizione...' : ROMA - 'Io condurre il festival di Sanremo? No, non potrei mai farlo'. Fiorello commenta il festival in un video-servizio per Domenica Live. 'Non potrei condurre il festival, intanto perché farlo non ...

Sanremo 2018 - dopo il successo del Festival di Baglioni è ora di pensare al 2019. E se ci provasse la coppia Pausini-Ferro? : Adesso sono cavoli. Passate le ore della sbornia, per Viale Mazzini sarà un bel problema mettere in piedi il Festival 2019. E lo sa bene il direttore di Raiuno Angelo Teodoli, che ha “corteggiato” Claudione con un enorme mazzo di fiori alla conferenza stampa di commiato per strappargli la disponibilità a un bis. Una scorpacciata di ascolti da record, quella dell’edizione appena conclusa, con un 58,3 della finale che ha qualcosa di bulgaro. ...

Sanremo 2019 : The Jackal - Pippo e il segreto del Gnigni : Il Festival di Sanremo 2018 è stato preceduto da un video firmato The Jackal in cui si racconta la storia di un rapimento e di uno scambio di persona. Pierfrancesco Favino è stato sostituito da Fru e il suo scopo era portare un messaggio ai milioni di telespettatori ubriachi di canzoni: “Gnigni”. La missione è riuscita: Favino-Fru è stato il migliore sul palco, la gente ha avuto finalmente un messaggio chiaro e subito dopo la serata ...

Chi condurrà Sanremo 2019? Dalla corte a Claudio Baglioni a Fiorello e Celentano - le ipotesi in conferenza stampa : All'indomani della finale che si è attestata come la più vista dal 2002, nell'ultima conferenza stampa del Festival si guarda già inevitabilmente a Sanremo 2019. L'ultima serata da ascolti da nazionale di calcio degli Europei, con una media share del 52,27%, ha confermato che quest'edizione partita molto in sordina sulla carta si è rivelata un'incredibile sorpresa dal punto di vista degli ascolti: "Quest'anno è stata vinta una sommessa di ...

“Addio Claudio”. Non ci sarà un bis - per il 2019 è pronta lei. Sanremo - la notizia arriva a poche ore dalla chiusura del Festival : Sono 12.125.000 i telespettatori pari al 58,3% di share per la finale del Festival di Sanremo di ieri sera su Rai1 condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Un risultato sostanzialmente in linea con quello ottenuto l’anno scorso dall’ultima serata del Festival di Carlo Conti e Maria De Filippi, vista da 12.022.000 telespettatori con il 58,4% di share. La serata di ieri è stata seguita nella prima ...

Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? Il direttore di Rai1 lo “corteggia” con le rose rosse. Bilancio finale : Sanremo 2018, conferenza stampa di domenica 11 febbraio. Ecco le dichiarazioni del cast (direttore di Rai1, direttore artistico e conduttori). Angelo Teodoli: “Sanremo 2018 chiude con la media straordinaria del 52,27%” Angelo Teodoli (direttore di Rai1): “Direi che la Rai e Baglioni hanno vinto una grande sfida. Il dg Mario Orfeo ha detto una frase […] L'articolo Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? Il direttore di Rai1 lo ...

Sanremo 2019 - Claudio bis? In pista anche Bonolis - e spuntano Fiorello e la Pausini - : Adesso il gioco si fa più duro. Già perché i record di ascolti - anche la quarta puntata fa registrare il risultato migliore dal 1999, una media di 10.108.000 telespettatori con uno share del 51,1%, ...

Sanremo 2018 - VINCITORI META-MORO / Video news - share 58% : Baglioni - Pausini o Fiorello al Festival 2019? : SANREMO 2018: i VINCITORI sono Ermal Meta e Fabrizio Moro, secondi Lo Stato Sociale, terza Annalisa. Classifica finale, commenti e news live: ascolti boom al 58%, totonomi Festival 2019(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 12:15:00 GMT)

Baglioni bis - Fiorello o Pausini? È già partito il totonomi per Sanremo 2019 : La 68esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa, ed è già partito il totonomi su chi sarà a guidare il Festival il prossimo anno. La Stampa, dopo una chiacchierata con Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, avanza qualche ipotesi: si va da un Baglioni bis a Fiorello, senza escludere una leadership al femminile magari affidata a Laura Pausini o a Giorgia.Scrive La Stampa:Se Baglioni ha ridisegnato il ...

Bis di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 dopo gli ascolti record? “No grazie - ma se mi corteggiassero….” : L'ipotesi di un bis di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 si fa sempre più strada supportata dal boom di ascolti di quest'edizione. dopo l'inaspettato riscontro di pubblico di Sanremo 2018, con dati record che hanno incredibilmente superato le ultime tre edizioni Conti campionesse di ascolti, l'idea di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 come direttore artistico e conduttore per replicare l'esperienza di quest'anno si è imposta sin da subito tra i ...

Claudio Baglioni : “Sanremo 2019? No - grazie. Fieri degli ascolti grazie alle canzoni italiane al centro” : Sanremo 2018, conferenza stampa di sabato 10 febbraio. Ecco le dichiarazioni del cast (direttore di Rai1, direttore artistico e conduttori). Angelo Teodoli, direttore di Rai1, sottolinea gli ottimi ascolti di Sanremo 2018 Angelo Teodoli (direttore di Rai1): “Il Festival di Sanremo fa poker di ascolti. La media delle prime quattro serate è di 10 milioni 605 mila spettatori […] L'articolo Claudio Baglioni: “Sanremo 2019? No, ...

Sanremo 2019 : Luca Barbarossa si candida per la conduzione : Festival di Sanremo: Luca Barbarossa vuole condurlo nel 2019 Il Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni deve far ricredere i detrattori. La prima puntata è stata un successo incredibile. E’ stata la serata più vista dai tempi del Festival del 2005 con Paolo Bonolis. La seconda puntata ha battuto quella condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi mentre la serata andata in onda ieri è stata semplicemente la puntata più vista dal 1999. ...