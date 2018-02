Sanremo 2018 | Ultimo vince tra i Giovani

Classifica dei Big di Sanremo 2018 - dettaglio dei risultati di televoto e giurie della finale e le altre serate : La Classifica dei Big di Sanremo 2018, che ha premiato il tanto chiacchierato brano Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ha consegnato un podio molto giovane in termini di età e ricco di temi e voci diverse, dal testo a sfondo sociale che ha portato a casa il Leoncino d'Oro all'irriverenza de Lo Stato Sociale alla classica canzone d'amore di Annalisa. Ha invece penalizzato Elio e Le Storie Tese ed altri veterani del Festival ...

Sanremo 2018 - dopo il successo del Festival di Baglioni è ora di pensare al 2019. E se ci provasse la coppia Pausini-Ferro? : Adesso sono cavoli. Passate le ore della sbornia, per Viale Mazzini sarà un bel problema mettere in piedi il Festival 2019. E lo sa bene il direttore di Raiuno Angelo Teodoli, che ha “corteggiato” Claudione con un enorme mazzo di fiori alla conferenza stampa di commiato per strappargli la disponibilità a un bis. Una scorpacciata di ascolti da record, quella dell’edizione appena conclusa, con un 58,3 della finale che ha qualcosa di bulgaro. ...

"È una storia di ragazze demenziali…", Elio intona Arrivedorci con i Neri per caso dopo l'(agognato) ultimo posto al festival di Sanremo. L'esibizione al ristorante postata sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo

MEI : a Sanremo 2018 successo degli artisti indipendenti premiati a Faenza : ... streaming e live. Sono infatti circa la metà quest'anno gli artisti indipendenti ed emergenti presenti a Sanremo in rappresentanza di un settore che rappresenta in Italia circa il 40% del mercato" ...

Tutti i vincitori di Sanremo 2018 Video : Nell'ultima serata dedicata al Festival di #Sanremo 2018 è stata definitivamente annunciata la canzone vincitrice [Video] della sessantottesima edizione dell'evento di musica italiano più seguito al ...

Sanremo 2018 - sorprese e delusioni : le pagelle del festival di Baglioni di M.Molendini : Ecco le pagelle sulla finale di Sanremo. CLAUDIO Baglioni 8 L'azzardo Baglioni ha pagato: le casse sono piene , 9 milioni di attivo, , l'Auditel è volato. Che si può volere di più? IL COMMA SBAGLIATO ...

Max Gazzè/ Video - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno : "Sono rimasto amareggiato per Elio" (Sanremo 2018) : Max Gazzé, Video ''La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'': oggi l'esibizione nello speciale di Domenica In e le prime dichiarazioni del cantante. Tutte le info (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:51:00 GMT)

Sanremo 2018 - il tormentone «gnigni» tra Favino e Pippo Baudo : Ogni Sanremo che si rispetti ha i suoi tormentoni. E no, non stiamo parlando delle canzoni. Ma di quelle piccole «ossessioni» che in poco tempo diventano virali sul web e non solo. E in questa 68esima edizione (oltre alla «vecchia che balla» dello Stato Sociale) ha trionfato una parola totalmente priva di significato: «gnigni». Un’espressione che da un video di Youtube è finita perfino sulle labbra di un personaggio «storico» come il ...

Silvia Notargiacomo, la fidanzata di Ermal Meta: le parole dopo la vittoria al Festival di Sanremo dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Ermal Meta ha ricevuto una pubblica dedica della fidanzata Silvia Notargiacomo. La speaker radiofonica, insieme al cantante albanese da anni, si è sempre tenuta lontano dai riflettori.

Sanremo 2018 - tempo di bilancio : risultato portato a casa molto bene. E nel governo di Baglioni ha trionfato l’uno vale uno di “grillesca memoria” : Aspettative zero, ma Sanremo 2018 porta a casa il risultato. Il “non presentatore” Claudio Baglioni ha compiuto l’azzardo. Inclinare il piano dell’attenzione e del tempo tutto sulla musica italiana. E così ha sbancato. Tanti (troppi?) nomi di cantanti italiani ben oltre i venti in gara. Un effetto di sovrabbondanza quasi da colica. Duetti e terzetti ovunque. Alcuni improbabili (Baglioni-Il Volo), altri indimenticabili (Baglioni- Gino Paoli), ...

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - "Il segreto del tempo" : "Dopo i Pooh sono pronto" (Sanremo 2018) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Video "Il segreto del tempo": ospiti a Domenica In, i due cantanti si sono raccontati svelando qualche piccolo dettaglio sulla nuova... (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:12:00 GMT)

Sanremo 2018 - tutti i look di Michelle Hunziker che hanno incantato l'Ariston : A vincere la gara canora è stato il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma la vera regina della 68esima edizione del Festival di Sanremo è stata lei, Michelle Hunziker, la conduttrice scelta da Claudio Baglioni per colmare le sue lacune in fatto di direzione dei lavori sul palco. E se la moglie di Tommaso Trussardi è stata molto apprezzata per la sua ironia, la capacità di dare ritmo alle varie serate e di ...

NOEMI/ Video - Non smettere mai di cercarmi : “Quattordicesima? Non mi importa...” (Sanremo 2018) : NOEMI, Video Non smettere mai di cercarmi a Sanremo 2018. Delusione per il 14esimo posto nella classifica finale? “Non mi importa...”, ha commentato la cantante(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:50:00 GMT)