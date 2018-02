Sanremo 2018 | tempo di bilancio | risultato portato a casa molto bene E nel governo di

Ermal Meta fidanzata : la dedica di Silvia Notargiacomo dopo la vittoria a Sanremo 2018 : Silvia Notargiacomo, la fidanzata di Ermal Meta: le parole dopo la vittoria al Festival di Sanremo dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Ermal Meta ha ricevuto una pubblica dedica della fidanzata Silvia Notargiacomo. La speaker radiofonica, insieme al cantante albanese da anni, si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Ma in […] L'articolo Ermal Meta fidanzata: la dedica di Silvia Notargiacomo dopo la vittoria a ...

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - "Il segreto del tempo" : "Dopo i Pooh sono pronto" (Sanremo 2018) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Video "Il segreto del tempo": ospiti a Domenica In, i due cantanti si sono raccontati svelando qualche piccolo dettaglio sulla nuova... (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:12:00 GMT)

Sanremo 2018 - tutti i look di Michelle Hunziker che hanno incantato l'Ariston : A vincere la gara canora è stato il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma la vera regina della 68esima edizione del Festival di Sanremo è stata lei, Michelle Hunziker, la conduttrice scelta da Claudio Baglioni per colmare le sue lacune in fatto di direzione dei lavori sul palco. E se la moglie di Tommaso Trussardi è stata molto apprezzata per la sua ironia, la capacità di dare ritmo alle varie serate e di ...

NOEMI/ Video - Non smettere mai di cercarmi : “Quattordicesima? Non mi importa...” (Sanremo 2018) : NOEMI, Video Non smettere mai di cercarmi a Sanremo 2018. Delusione per il 14esimo posto nella classifica finale? “Non mi importa...”, ha commentato la cantante(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Ornella Vanoni a Sanremo 2018 non riconosce la targa ricevuta - la gaffe diventa virale (video) : “È il premio di..?” : Spopola sui social la divertentissima gaffe di Ornella Vanoni a Sanremo 2018, tra i protagonisti della kermesse canora appena conclusasi. La cantante si è presentata in gara con il brano Imparare ad amarsi, eseguita sul palco dell'Ariston insieme a Bungaro e Pacifico. Il brano è risultato tra i più sorprendenti ed apprezzati del Festival, e si è posizionato quinto nella classifica finale di sabato 10 febbraio, che ha visto trionfare Ermal ...

LUCA BARBAROSSA/ Video - Passame er sale : “Con questa canzone racconto la mia famiglia” (Sanremo 2018) : LUCA BARBAROSSA: Video, con "Passame er sale" al Festival di Sanremo 2018. Settimo posto e tanta soddisfazione per una canzone autobiografica che parla della sua famiglia.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Sanremo 2018 - META E MORO HANNO VINTO LA FINALE/ Video : da favoriti a quasi squalificati - e Claudio Baglioni.. : Alla fine, dopo essere stati accusati di aver usato una parte di una canzone già edita, ma non di plagio, HANNO VINTO proprio loro, Ermal METAl e Fabrizio MORO.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:37:00 GMT)

Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino : lacrime - balli - canti - gnigni. L’eroe del Festival arriva dalla scuola teatrale di Ronconi : lacrime, balli, canti, “gnigni” e #Favinonudo. La vera sorpresa del Festival di Sanremo 2018 si chiama Pierfrancesco Favino. Tutto stretto in quei frac dell’oltretomba che nemmeno Nunzio Filogamo. La strada, stretta, del 48enne attore romano, nei primi minuti della 68esima edizione del Festival sembrava segnata. Michelle Hunziker che prende in mano l’avvio della gara, Baglioni che a suo modo sorprende per leggerezza e comicità (poi alla lunga ha ...

Sanremo 2018 - media ascolti oltre 52% : Sanremo, 11 FEB - La media di ascolto di Sanremo 2018 è stata del 52.27% con 10 milioni 919 mila spettatori, "il risultato migliore degli ultimi 13 anni", sottolinea il direttore di Rai1 Angelo ...

Sanremo 2018 - polemiche sulla vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro : "In Italia per avere successo basta copiare" : Prima è arrivata la delusione della possibile squalifica per plagio, poi la gioia immensa per aver trionfato alla 68esima edizione del Festival di Sanremo: quella appena trascorsa è stata una settimana ricca di emozioni contrastanti per Ermal Meta e Fabrizio Moro, l'inedito duo di artisti che all'Ariston ha voluto portare un brano di riflessione sul terrorismo. Ma se nelle ore in cui il destino della coppia al Festival era ancora ...

Sanremo 2018 - conferenza stampa conclusiva in diretta. Teodoli : «Scommessa vinta con Baglioni». E ‘corteggia’ il cantante con un mazzo di rose : Sanremo 2018, Teodoli e Baglioni Il Festival di Sanremo 2018 è terminato con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro (secondo posto per Lo Stato Sociale, terzo per Annalisa). Ora, prima che il sipario cali davvero, manca l’ultimo atto: la conferenza stampa conclusiva della kermesse, che seguiremo in diretta dall’Ariston Roof a partire dalle 12.45. Ore 12.50 – Apre la conferenza stampa il sindaco di Sanremo con i ...

Tutti i vincitori di Sanremo 2018 : Nell'ultima serata dedicata al Festival di Sanremo 2018 è stata definitivamente annunciata la canzone vincitrice della sessantottesima edizione dell'evento di musica italiano più seguito al mondo. "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro è stata classificata la prima in assoluta, seguita al secondo posto da "Una vita in vacanza" dello Stato sociale e infine dalla canzone di Annalisa "Il mondo prima di te". Altri premi sono stati ...

Sanremo 2018 risolto il mistero della parolaccia dopo esibizione di Favino : Al termine dell’esibizione sul tema degli ‘stranieri in patria’, mentre Pierfrancesco Favino, Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni uscivano di scena all’Ariston, un microfono rimane aperto e si è sentita una parolaccia, ‘siete tre stronzi’, come documenta un video che ha fatto il giro del web. A sciogliere il giallo ci pensa Favino in conferenza stampa: “Era uno degli autori, particolarmente commosso, che ...

I Jalisse a Sanremo 2018/ Video - l'intervista esclusiva : Baglioni - aggiorna l'agenda del telefonino e chiamaci : Sbucano dal nulla a Sanremo anche i Jalisse, eppure non si sono mai fermati anche se il mondo della musica italiana li snobba, la nostra Video intervista(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:03:00 GMT)