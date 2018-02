Sanremo 2018 | Ornella Vanoni ‘ci prova’ con Favino | «Sei bravo | bello e simpatico» – Video

Sanremo 2018 : Ron vince il premio della critica : Festival di Sanremo 2018 - Ron E’ Ron il vincitore del premio della critica Mia Martini – Sezione Campioni del Festival di Sanremo 2018. Il premio è stato consegnato durante la finale della kermesse (clicca qui per la diretta minuto per minuto). A votare sono state le 132 testate accreditate al Roof del Teatro Ariston. Il cantante pavese vince con Almeno Pensami (qui il testo), canzone scritta da Lucio Dalla e che Baglioni gli ha ...

Le rivelazioni Pierfrancesco Favino ed Edoardo Leo a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni e il coro dei “Discreti” - video in Mi va di cantare : Il duetto di Pierfrancesco Favino ed Edoardo Leo a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni, sul palco dell'ultima puntata della kermesse, è stata la performance icona delle due rivelazioni di quest'edizione del Festival della Canzone Italiana. Da un lato il co-conduttore preso in prestito dal cinema e rivelatosi sorprendentemente piacevole sul palco dell'Ariston (perfino star di Twitter con l'hashtag #FavinoNudo), dall'altro un regista e attore che ...

Sanremo 2018 - la diretta della finale. La classifica dei venti cantanti in gara e i tre sul podio : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle ...

Sanremo 2018 - Favino commuove l'Ariston con il suo monologo sui migranti : Pierfrancesco Favino porta all'Ariston un brano da "La notte poco prima della foreste" di Bernard-Marie Koltès, un monologo per dare voce a un immigrato, che l'attore ha recentemente portato in scena a...

Sanremo 2018 : la classifica finale : Sanremo 2018 Il verdetto è arrivato. Dopo cinque serate di votazioni espresse da più giurie, ecco la classifica finale del Festival di Sanremo 2018. A comporre la graduatoria dei 20 Big hanno contribuito televoto e la sala stampa, per tutte le serate, giuria demoscopica, per le prime tre serate, e la giuria degli esperti, per le ultime due serate. Ciascuna giuria ha avuto un peso differente. Stasera (qui la diretta minuto per minuto), ad ...

Strada Facendo con Nek Max Renga a Sanremo 2018 in duetto con Claudio Baglioni : video dalla finale : Nek Max Renga a Sanremo 2018 portano Strada Facendo, brano che hanno inciso e fatto uscire come singolo prima dell'uscita dell'album prevista per il 9 marzo. Il trio ha voluto riproporre questo brano per rappresentare la loro avventura musicale, nata con il singolo Duri da battere che hanno pubblicato nel mese di settembre. Il lungo tour per il nuovo progetto è ancora in corso e sarà arricchito proprio da Strada Facendo, disponibile in ...

