Sanremo 2018 | Festival di Baglioni Video news | successo Moro-Meta e share al 58%

Red Canzian / Video - Ognuno ha il suo racconto : con i Pooh "storia incredibile e irripetibile" (Sanremo 2018) : Red Canzian, Video "Ognuno ha il suo racconto": a Domenica In le sue emozioni dopo la kermesse che l'ha visto gareggiare contro gli ex Pooh... (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:52:00 GMT)

Sanremo 2018 : bilancio e «best of» del Festival di Claudio Baglioni - Favino e Hunziker : Poteva essere un flop, e invece è stato un successo. Straordinario. È stato il Festival di Sanremo che non ti aspetti, quello di Claudio Baglioni. Un Festival che per la Rai doveva essere solo di transizione, tra un tris dei record di Carlo Conti e un altro fuoriclasse della televisione. E invece poi, zitto zitto – anzi, per meglio dire, “cantando, cantando”- il musicista romano è riuscito a conquistare tutti con il suo show. Semplice, elegante ...

Nina Zilli / Video - "Senza appartenere" : "Il nostro intento era quello di celebrare la donna" (Sanremo 2018) : Nina Zilli, ospite nell'appuntamento speciale di Domenica In, ha parlato della sua ''Senza appartenere'' e del messaggio a sostegno della lotta alla violenza sulle donne (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:28:00 GMT)

Classifica dei Big di Sanremo 2018 - dettaglio dei risultati di televoto e giurie della finale e le altre serate : La Classifica dei Big di Sanremo 2018, che ha premiato il tanto chiacchierato brano Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ha consegnato un podio molto giovane in termini di età e ricco di temi e voci diverse, dal testo a sfondo sociale che ha portato a casa il Leoncino d'Oro all'irriverenza de Lo Stato Sociale alla classica canzone d'amore di Annalisa. Ha invece penalizzato Elio e Le Storie Tese ed altri veterani del Festival ...

Sanremo 2018 - Ultimo vince tra i Giovani : Sanremo 2018, Ultimo vince tra i Giovani Nella quarta serata Gianna Nannini regala grandi emozioni con Claudio Baglioni. Continua a leggere L'articolo Sanremo 2018, Ultimo vince tra i Giovani sembra essere il primo su NewsGo.

Sanremo 2018 - dopo il successo del Festival di Baglioni è ora di pensare al 2019. E se ci provasse la coppia Pausini-Ferro? : Adesso sono cavoli. Passate le ore della sbornia, per Viale Mazzini sarà un bel problema mettere in piedi il Festival 2019. E lo sa bene il direttore di Raiuno Angelo Teodoli, che ha “corteggiato” Claudione con un enorme mazzo di fiori alla conferenza stampa di commiato per strappargli la disponibilità a un bis. Una scorpacciata di ascolti da record, quella dell’edizione appena conclusa, con un 58,3 della finale che ha qualcosa di bulgaro. ...

Sanremo 2018 - Elio canta al ristorante dopo l’ultimo posto al festival : “Arrivedorci” : “È una storia di ragazze demenziali…”, Elio intona Arrivedorci con i Neri per caso dopo l'(agognato) ultimo posto al festival di Sanremo. L’esibizione al ristorante postata sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo L'articolo Sanremo 2018, Elio canta al ristorante dopo l’ultimo posto al festival: “Arrivedorci” proviene da Il Fatto Quotidiano.

MEI : a Sanremo 2018 successo degli artisti indipendenti premiati a Faenza : ... streaming e live. Sono infatti circa la metà quest'anno gli artisti indipendenti ed emergenti presenti a Sanremo in rappresentanza di un settore che rappresenta in Italia circa il 40% del mercato" ...

Tutti i vincitori di Sanremo 2018 Video : Nell'ultima serata dedicata al Festival di #Sanremo 2018 è stata definitivamente annunciata la canzone vincitrice [Video] della sessantottesima edizione dell'evento di musica italiano più seguito al ...

Sanremo 2018 - sorprese e delusioni : le pagelle del festival di Baglioni di M.Molendini : Ecco le pagelle sulla finale di Sanremo. CLAUDIO Baglioni 8 L'azzardo Baglioni ha pagato: le casse sono piene , 9 milioni di attivo, , l'Auditel è volato. Che si può volere di più? IL COMMA SBAGLIATO ...

Max Gazzè/ Video - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno : "Sono rimasto amareggiato per Elio" (Sanremo 2018) : Max Gazzé, Video ''La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'': oggi l'esibizione nello speciale di Domenica In e le prime dichiarazioni del cantante. Tutte le info (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:51:00 GMT)

MEI : a Sanremo 2018 successo degli artisti indipendenti premiati a Faenza : ... streaming e live. Sono infatti circa la metà quest'anno gli artisti indipendenti ed emergenti presenti a Sanremo in rappresentanza di un settore che rappresenta in Italia circa il 40% del mercato" ...

Sanremo 2018 - il tormentone «gnigni» tra Favino e Pippo Baudo : Ogni Sanremo che si rispetti ha i suoi tormentoni. E no, non stiamo parlando delle canzoni. Ma di quelle piccole «ossessioni» che in poco tempo diventano virali sul web e non solo. E in questa 68esima edizione (oltre alla «vecchia che balla» dello Stato Sociale) ha trionfato una parola totalmente priva di significato: «gnigni». Un’espressione che da un video di Youtube è finita perfino sulle labbra di un personaggio «storico» come il ...

Ermal Meta fidanzata : la dedica di Silvia Notargiacomo dopo la vittoria a Sanremo 2018 : Silvia Notargiacomo, la fidanzata di Ermal Meta: le parole dopo la vittoria al Festival di Sanremo dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Ermal Meta ha ricevuto una pubblica dedica della fidanzata Silvia Notargiacomo. La speaker radiofonica, insieme al cantante albanese da anni, si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Ma in […] L'articolo Ermal Meta fidanzata: la dedica di Silvia Notargiacomo dopo la vittoria a ...