Sanremo 2018 | dopo il successo del Festival di Baglioni è ora di pensare al 2019 E se ci

ilfattoquotidiano

: Sanremo 2018 si è appena concluso. Ma ATTENZIONE! C'è ancora un colpo di scena... #Sanremo2018 #gnigni GUARDA IL… - _the_jackal : Sanremo 2018 si è appena concluso. Ma ATTENZIONE! C'è ancora un colpo di scena... #Sanremo2018 #gnigni GUARDA IL… - repubblica : Sanremo 2018, Favino emoziona con il monologo sui migranti - SanremoRai : Il monologo di @pfavino che commuove l'Ariston Rivedilo su @RaiPlay ?? -

(Di domenica 11 febbraio 2018) Adesso sono cavoli. Passate le ore della sbornia, per Viale Mazzini sarà un bel problema mettere in piedi il. E lo sa bene il direttore di Raiuno Angelo Teodoli, che ha “corteggiato” Claudione con un enorme mazzo di fiori alla conferenza stampa di commiato per strappargli la disponibilità a un bis. Una scorpacciata di ascolti da record, quella dell’edizione appena conclusa, con un 58,3 della finale che ha qualcosa di bulgaro.per ora nicchia: “Non so rispondere, avevo detto no anche a questo, ma poi me lo sono rimangiato”. In cuor suo il dittatore artistico sa bene che il prossimo anno sarebbe ben difficile dare senso a una sua nuova presenza al centro del palco: gli affari si fanno in questocon l’autocelebrazione del Cinquantennale che culminerà nel concerto del 15 settembre all’Arena di Verona, da trasmettere in diretta proprio su Raiuno, come ...