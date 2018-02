Sanremo 2018 | chi l' ha vinto? Claudio Baglioni I conti in tasca al direttore artistico

Sanremo 2018 - i peggio vestiti in una dozzina di look da dimenticare : Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, Si può fare di più… titoli severi ma necessari, ogni volta, per parlare di stile al Festival di Sanremo. D’altro canto per tanti non sarebbe Sanremo se non ci fossero più pessime scelte di stile e quindi dei ‘peggio vestiti’ da criticare. L’arte dei commenti (spesso velenosi) su questo tema ormai, in tempi di social, sorpassa quasi l’esercizio della critica ...