San Valentino : penitenza a tavola - in Veneto si festeggia la polenta e ‘renga’ : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) – Niente cene lussuriose per gli innamorati che hanno deciso di prenotare negli agriturismi di Coldiretti per la serata di San Valentino. Gli agrichef assicurano sicuramente atmosfera romantica, luci soffuse e raffinatezza a tavola rispettando però la tradizione che prevede per il giorno delle Ceneri il piatto che inaugura un periodo morigerato come la Quaresima. 14 febbraio dunque per le coppie ...

San Valentino : a Padova musei gratis per le coppie : Padova, 11 feb. (AdnKronos) – Per la festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, ingresso gratuito per tutte le coppie nelle principali sedi museali civiche di Padova: Palazzo della Ragione, Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi – Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, musei Civici e Palazzo Zuckermann (esclusa la Cappella degli Scrovegni), Oratorio di San Rocco, Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca ad ...

San Valentino tra vino e bollicine : Vini forti e profumati , dal carattere deciso, e per il brindisi si punta decisamente sulle bollicine classiche mettendo in testa lo spumante italiano. Ma soprattutto niente 'low cost'. E' questo il ...

'San Valentino Stories' - Cupido regala diecimila palloncini sul lungomare di Napoli : Cupido sbarca a Napoli e sul lungomare regala diecimila palloncini agli innamorati in occasione dell'uscita al cinema di 'San Valentino Stories' mercoledì 14 Febbraio. Prodotto da Andrea e Alessandro ...

Terni - le spoglie di San Valentino in processione dalla Basilica al Duomo : Si è svolta nella serata di ieri verso le 20.30 una processione con l'urna contenente le spoglie di San Valentino, processione che inaugura una serie di eventi per il festeggiamento del Santo. Infatti dopo la processione, che si è conclusa all'interno del Duomo di Terni, si è svolta una veglia, presieduta dal parroco padre Bose, con i fedeli e i tantissimi giovani in rappresentanza delle associazioni cattoliche. Nella giornata di domenica, ...

Il regalo migliore per San Valentino? Vincono i fiori - lo dice anche la Coldiretti : La festa degli innamorati è alle porte e per molti è partita la ricerca al regalo giusto. Uno su tutti? Un grande classico: un mazzo di fiori. Quasi un italiano su tre , 30%, infatti per San Valentino ...

San Valentino - Codacons : 350 milioni per fiori - cioccolatini e doni : Per San Valentino gli italiani spenderanno complessivamente circa 350 milioni di euro, il 4% in più dell’anno scorso: secondo il Codacons il 14 febbraio oltre 12 milioni di innamorati si scambieranno quest’anno un dono. In testa alla classifica dei regali preferiti troviamo i cioccolatini, scelti dal 35% degli italiani, seguiti da fiori (30%) peluches (17%), articoli di bigiotteria (10%). La spesa complessiva per i doni di San ...

San Valentino : i regali giusti per la festa degli innamorati : “...Uniti dal più forte e caro dei legami, e d'altronde, in possesso di una corazza adamantina, sorrideremo a tutti, senza aver paura di nessuno. Senza preoccuparci di quanto ci riservi la sorte, cammineremo con lo stesso passo, la...

Promozione Tre di San Valentino 2018 : coppia SIM a metà prezzo e con 15 GB - come averle : Non poteva di certo mancare anche la Promozione Tre prevista per questo San Valentino 2018: dopo aver proposto le iniziative dei rivali Vodafone e TIM ma pure dell'operatore partner Wind, ecco che anche quest'ultimo vettore propone la sua offerta, questa volta pensata giustamente in tandem per una coppia di innamorati che potranno beneficiare di condizioni vantaggiose per acquistare due SIM ricaricabili. Vediamo di che cosa si tratta e quali ...

Wind con San Valentino Giga Ricarica regala 2 GB per un mese ad alcuni clienti : Wind ha deciso di festeggiare San Valentino con un'interessante promozione dedicata ad alcuni clienti selezionati. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Wind con San Valentino Giga Ricarica regala 2 GB per un mese ad alcuni clienti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

San Valentino : il 30% regala fiori - ma 1 su 2 niente : Da una rilevazione condotta da Coldiretti per San Valentino quasi un italiano su tre (30%) regala un mazzo di rose rosse o altri fiori, che si confermano l’omaggio preferito. Quasi la metà (45%) delle persone ha deciso di non regalare niente, o almeno nulla di materiale mentre tra gli altri doni, troviamo – sottolinea la Coldiretti – cioccolatini o altri dolciumi (15%), gioielli o altri oggetti di valore (8%) mentre solo il 2% ...

San Valentino : felicità di coppia? Meglio dormire separati : Secondo un recente studio dell’Ohio State University, riposare poco o male danneggia le relazioni: la ricerca condotta su 43 coppie ha scoperto che i problemi quotidiani vengono esasperati se si dorme meno di 7 ore, mentre la gestione dei conflitti è migliore se almeno uno dei due partner ha trascorso una buona notte di sonno. I risultati dell’indagine suggeriscono che sarebbe Meglio dormire in letti separati, se non addirittura in ...

L’amore più sincero… quello per il cibo! #Sanvalentino2018 : Se siete indecisi come organizzare la “temuta” serata del 14 febbraio e non avete ancora prenotato nulla, possiamo essere di enorme aiuto! La prima opzione potrebbe essere di scegliere la città che in quella data vi farebbe respirare insieme all’ossigeno rare particelle di romanticismo colorate: Parigi! Tutto in quel giorno emana amore, anche i clochard. Negozi addobbati con cuori, fiori, amori e gente per la strada che cammina velocemente, ma ...