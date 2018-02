San Valentino | ‘Lido in Love’ | a Venezia una giornata dedicata all’amore 3

San Valentino : a Vicenza andrà in scena il ‘Bacio olimpico’ : Vicenza, 11 feb. – (AdnKronos) – A Vicenza si entrerà nel vivo degli eventi per San Valentino con ‘Sono Piazza D’Amore” il 14 febbraio a partire dalle 16 in piazza dei Signori ci sarà così “La Panchina degli Innamorati”, con un fotografo a disposizione di chi vorrà farsi immortalare tra cuori rossi e tanti fiori, il tutto accompagnato (dalle 18 alle 21) dalla musica proposta da un dj, mentre Radio ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una giornata dedicata all’amore : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) – Lido in Love. L’isola più famosa della laguna Veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: ‘Love Market”, ‘Selfie in Love” e ‘Walk in Love”.Il prossimo 14 febbraio il Lido di Venezia si trasforma in ‘Lido in Love”: l’isola dedicata ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una giornata dedicata all’amore (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La terza edizione di ‘Lido in Love” è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l’ associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le esperienze di molti imprenditori lidensi, nell’ambito del turismo, della ristorazione e della cultura, uniti ...

San Valentino : 25 commedie romantiche da scaricare insieme - : Il primo, la bomba… Bridget & friends & lovers… Un film sulla single più famosa del mondo, per fargli capire come siamo noi. In streaming su Netflix TOOTSIE di Sidney Pollack, con Dustin Hoffman e ...

San Valentino : penitenza a tavola - in Veneto si festeggia la polenta e ‘renga’ : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) – Niente cene lussuriose per gli innamorati che hanno deciso di prenotare negli agriturismi di Coldiretti per la serata di San Valentino. Gli agrichef assicurano sicuramente atmosfera romantica, luci soffuse e raffinatezza a tavola rispettando però la tradizione che prevede per il giorno delle Ceneri il piatto che inaugura un periodo morigerato come la Quaresima. 14 febbraio dunque per le coppie ...

San Valentino : a Padova musei gratis per le coppie : Padova, 11 feb. (AdnKronos) – Per la festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, ingresso gratuito per tutte le coppie nelle principali sedi museali civiche di Padova: Palazzo della Ragione, Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi – Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, musei Civici e Palazzo Zuckermann (esclusa la Cappella degli Scrovegni), Oratorio di San Rocco, Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca ad ...

San Valentino tra vino e bollicine : Vini forti e profumati , dal carattere deciso, e per il brindisi si punta decisamente sulle bollicine classiche mettendo in testa lo spumante italiano. Ma soprattutto niente 'low cost'. E' questo il ...

'San Valentino Stories' - Cupido regala diecimila palloncini sul lungomare di Napoli : Cupido sbarca a Napoli e sul lungomare regala diecimila palloncini agli innamorati in occasione dell'uscita al cinema di 'San Valentino Stories' mercoledì 14 Febbraio. Prodotto da Andrea e Alessandro ...

Terni - le spoglie di San Valentino in processione dalla Basilica al Duomo : Si è svolta nella serata di ieri verso le 20.30 una processione con l'urna contenente le spoglie di San Valentino, processione che inaugura una serie di eventi per il festeggiamento del Santo. Infatti dopo la processione, che si è conclusa all'interno del Duomo di Terni, si è svolta una veglia, presieduta dal parroco padre Bose, con i fedeli e i tantissimi giovani in rappresentanza delle associazioni cattoliche. Nella giornata di domenica, ...

Il regalo migliore per San Valentino? Vincono i fiori - lo dice anche la Coldiretti : La festa degli innamorati è alle porte e per molti è partita la ricerca al regalo giusto. Uno su tutti? Un grande classico: un mazzo di fiori. Quasi un italiano su tre , 30%, infatti per San Valentino ...

San Valentino - Codacons : 350 milioni per fiori - cioccolatini e doni : Per San Valentino gli italiani spenderanno complessivamente circa 350 milioni di euro, il 4% in più dell’anno scorso: secondo il Codacons il 14 febbraio oltre 12 milioni di innamorati si scambieranno quest’anno un dono. In testa alla classifica dei regali preferiti troviamo i cioccolatini, scelti dal 35% degli italiani, seguiti da fiori (30%) peluches (17%), articoli di bigiotteria (10%). La spesa complessiva per i doni di San ...

San Valentino : i regali giusti per la festa degli innamorati : “...Uniti dal più forte e caro dei legami, e d'altronde, in possesso di una corazza adamantina, sorrideremo a tutti, senza aver paura di nessuno. Senza preoccuparci di quanto ci riservi la sorte, cammineremo con lo stesso passo, la...