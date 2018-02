San Valentino : indagine Groupon - per 23% veneti partner è perfetto : Venezia, feb. (AdnKronos) – San Valentino si avvicina e le coppie di tutto il mondo si preparano con gli occhi a cuore a descrivere il proprio partner con le migliori parole. Groupon ha deciso di giocare con i propri utenti e ha chiesto loro di dimenticarsi per un attimo questa scenetta da commedia romantica per analizzare l’amore ‘ quello vero ‘ attraverso i difetti della propria dolce metà.Alla domanda ‘come ...

San Valentino : il 90% festeggia al ristorante : San Valentino sta arrivando e la cena al ristorante si conferma il miglior modo di trascorrere la festa degli innamorati. Insieme ai fiori, ai viaggi romantici e i cioccolatini, il tête-à-tête a lume di candela, infatti, resta uno dei modi più diffusi di celebrare il giorno più romantico dell’anno. Secondo uno studio condotto da TheFork sui propri utenti, oltre il 70% dei rispondenti italiani festeggerà il 14 febbraio. Tra questi, quasi il ...

San Valentino : a Vicenza andrà in scena il ‘Bacio olimpico’ : Vicenza, 11 feb. – (AdnKronos) – A Vicenza si entrerà nel vivo degli eventi per San Valentino con ‘Sono Piazza D’Amore” il 14 febbraio a partire dalle 16 in piazza dei Signori ci sarà così “La Panchina degli Innamorati”, con un fotografo a disposizione di chi vorrà farsi immortalare tra cuori rossi e tanti fiori, il tutto accompagnato (dalle 18 alle 21) dalla musica proposta da un dj, mentre Radio ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una giornata dedicata all’amore : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) – Lido in Love. L’isola più famosa della laguna Veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: ‘Love Market”, ‘Selfie in Love” e ‘Walk in Love”.Il prossimo 14 febbraio il Lido di Venezia si trasforma in ‘Lido in Love”: l’isola dedicata ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una giornata dedicata all’amore (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La terza edizione di ‘Lido in Love” è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l’ associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le esperienze di molti imprenditori lidensi, nell’ambito del turismo, della ristorazione e della cultura, uniti ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una giornata dedicata all’amore (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le candele saranno consegnate gratuitamente a tutti i partecipanti alla partenza in Piazzale Santa Maria Elisabetta. Al termine del percorso sarà possibile accendere una candela che rappresenta il ‘Grande Cuore dell’Amore Universale”. Alle “¨15.30 poi spazio al Flashmob #OneBillionRising, per dire no alla violenza sulle donne. Alle 16 è prevista la Camminata nordica, con la ...

San Valentino : penitenza a tavola - in Veneto si festeggia la polenta e 'renga' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - Niente cene lussuriose per gli innamorati che hanno deciso di prenotare negli agriturismi di Coldiretti per la serata di San Valentino. Gli agrichef assicurano sicuramente atmosfera romantica, luci soffuse e raffinatezza a tavola rispettando però la tradizione che prev