Samsung Galaxy S8 Android 8 Arrivato ! Download

Samsung Galaxy S9 - il design sarà nuovo : schermo meno curvo? : Le numerose indiscrezioni che arrivano oramai da due mesi riguardanti il Samsung Galaxy S9 hanno sempre confermato come il nuovo arrivo dell'azienda asiatica avrebbe presentato novità soprattutto nelle funzionalità e nel software: da giorni oramai si parla della nuova modalità di sblocco, l'Intelligent Scan, dalla posizione migliorata del sensore delle impronte digitali, che si troverà nella parte posteriore del dispositivo, appena sotto la ...

Samsung Galaxy S9 - tante novità ad una piacevole conferma : il jack cuffie : Arriveranno insieme, e saranno lanciati nel mese di marzo: parliamo del nuovo Samsung Galaxy S9 e della dock station, la tecnologia che trasforma il vostro monitor in uno smartphone. A proposito della DeX Pad, dovrebbe costare intorno ai 150 euro e di recente una delle fonti più attendibili ha lanciato le immagini proprio della dock, e dove si può notare anche il possibile nuovo Samsung Galaxy S9, con la particolarità che accanto all'ingresso ...

Galaxy S9 Screenshot come catturare schermata Samsung : State cercando come si fa uno Screenshot Samsung Galaxy S9, creare uno Screenshot, scattare Screenshot Samsung Galaxy S9, Salvare schermata Samsung Galaxy S9, siete nel posto giusto.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus vengono definitivamente svelati da evleaks : Ormai è da qualche tempo che si parla dei nuovi top di gamma di Samsung, cioè i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, che verranno presentati alle fine di febbraio a Barcellona, in occasione dell’MWC 2018. A rompere l’attesa c’è sempre lui, cioè @evleaks, che ci svela con un’immagine in anteprima i nuovi top di gamma della casa coerana. Come ci si aspettava, i due nuovi Samsung non hanno ...

Surriscaldamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge dopo ultimo aggiornamento : soluzione modalità sicura e non solo : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sono stati investiti da una carrellata di aggiornamenti negli ultimi giorni. Parlo della patch di sicurezza del mese di gennaio che prima ha colpito i device no brand e successivamente, nella giornata di ieri, anche i modelli Vodafone e Tre Italia (mancano purtroppo ancora all'appello per un rinnovato firmware i dispositivi Wind e TIM). dopo i primi feedback positivi che pure vi abbiamo fornito, ecco che più utenti ...

Niente Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 secondo Vodafone AU : secondo Vodafone Australia sarebbe in fase di test per Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus l'aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat e non ad Andorid 8.0 Oreo: crollano le speranze dei possessori? L'articolo Niente Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 secondo Vodafone AU è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S9 come si collega alla TV Smart Samsung : Galaxy S9 inviare foto e video sul televisore come si collega Il Samsung Galaxy S9 all TV Smart La guida semplice per trasmettere il display del telefono sulla TV. Oggi vi insegneremo come si può trasmettere le foto e i video dal Galaxy S9 al TV Smart, collegare il telefono Android Samsung Galaxy S9 al televisore, Vedere i video direttamente su TV con Galaxy S9

Display Samsung Galaxy S9 meno curvo di quello del Galaxy S8 - foto - : passo indietro preferibile? : Ti potrebbero interessare: Un altro mondo il Samsung Galaxy S9 in Europa? Di certo più potente Elegantissimo il Samsung Galaxy S9 in coral blue , foto, : tutti gli altri colori disponibili Da subito ...

Display Samsung Galaxy S9 meno curvo di quello del Galaxy S8 (foto) : passo indietro preferibile? : A due settimane esatte dall'uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, un confronto grafico con il Galaxy S8 e S8 Plus è più che utile per capire quale passo in avanti o indietro (rispetto alle prospettive), il produttore abbia fatto proprio con le sue nuove ammiraglie attese il prossimo 25 febbraio. Gli esperti di GSMArena hanno raffrontato i disegni CAD relativi al design della parte frontale di vecchia e nuova guardia ricavandone delle ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : ecco le cover ufficiali : Nelle scorse ore sono apparse in Rete le foto di quelle che saranno le cover ufficiali dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, confermando il design già emerso L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: ecco le cover ufficiali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 Plus in offerta a 568 - 99 euro su Amazon Italia : Samsung Galaxy S8 Plus è in offerta su Amazon a un prezzo decisamente interessante. La versione no brand Italiana (ITV), in colorazione Arctic Silver, è infatti proposta a 568,99 euro su Amazon Italia, venduta e spedita direttamente dal colosso dell'e-commerce. L'articolo Samsung Galaxy S8 Plus in offerta a 568,99 euro su Amazon Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in nuove immagini : Il presunto Samsung Galaxy C10, che dovrebbe condividere lo stesso aspetto di C10 Plus, sarebbe ritratto in questi nuovi render in tre differenti colorazioni: le immagini mostrano una doppia fotocamera posteriore, un display 18:9 e un sensore di impronte frontale, ma i dubbi permangono. L'articolo Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in nuove immagini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 come cancellare scheda Micro SD : Pulire la scheda di memoria MicroSD Samsung Galaxy S8 ecco come si cancella e si aumenta la velocità dello smartphone Android Galaxy S8 Oggi vi insegneremo come cancellare memoria Galaxy S8, formattare la scheda di memoria Microsd, aumentare la memoria telefono Galaxy S8.

Samsung Galaxy S9 come trasformare in un computer portatile : DeX Pad Samsung Galaxy S9 trasforma lo smartphone Android in un potente computer portatile Ecco che cosa serve per trasformare il Galaxy S9 in un PC. Prezzo DeX Pad Samsung Galaxy S9, disponibililtà DeX Pad Samsung Galaxy S9, cosa serva DeX Pad Samsung Galaxy S9, come si collega DeX Pad Samsung Galaxy S9