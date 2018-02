Sampdoria | Torreira | ' Serve più cattiveria sotto porta'

Sampdoria - Torreira ‘a nudo’ : tra retroscena e futuro - tutte le indicazioni : La Sampdoria sta disputando una stagione positiva, un protagonista fino al momento è stato il centrocampista Torreira, finito nel mirino di alcune big. Intervista al ‘Corriere della Sera’ si parla di presente e futuro: “Io ci metto passione e fame, l’allenatore la fiducia in me. E se senti fiducia, non puoi che ripagarla. Nella Primavera del Pescara allenato dal fratello di Giampaolo facevo la seconda punta. L’idea ...

Inter-Sampdoria si tratta per Torreira : richiesta ed offerta (con contropartita) - tutti i dettagli : L’Inter sta pianificando il proprio futuro e dopo l’acquisto dell’attaccante Lautaro Martinez, si prepara a trattare con la Sampdoria per Torreira. Il centrocampista doriano sta incantando tutti con le sue giocate e la regia del gioco di Giampaolo, un profilo quello dell’uruguayano, che i nerazzurri stanno cercando da diverso tempo. Serve un uomo d’ordine in mezzo al campo, anche futuribile data l’età di ...

Sampdoria-Torino 1-1 : Acquah risponde a Torreira - poi Belotti spreca : GENOVA - Termina con un pareggio la sfida europea tra Sampdoria e Torino. E, se comunque entrambe le squadre prolungano la loro striscia positiva di risultati restando in corsa per un posto in Europa ...

Lucas Torreira : il gioiello della Sampdoria è diventato grande : Le ultime sul mercato dei bianconeri Atalanta, Cristante: 'Juve? Non so, mi piace la Premier' Atalanta-Juventus Coppa Italia diretta tv e streaming gratis oggi 30/1 Atalanta-Juventus Coppa Italia, ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : “l’addio al club - Giampaolo-Napoli ed il futuro di Torreira - vi dico tutto!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni della radio RMC Sport Network, rivelando particolari interessanti della sua esperienza in blucerchiato. In primis sono stati chiesti al presidente lumi sulla sua permanenza in casa Samp: “i tifosi devono stare tranquilli: non vendo nessuno. Giampaolo? Grande stima. A giugno può andare al Napoli? Andrà dove vorrà il cuore”. Lascia aperta qualche porta dunque ...