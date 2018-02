Sampdoria | Giampaolo svela | “io al Napoli? Sarri…”

Serie A Sampdoria - Giampaolo : 'Verona pratica che andava portata a casa' : GENOVA - La Sampdoria non stecca contro il Verona. Marco Giampaolo si gode il successo british: 'Era una partita rognosa - dice l'allenatore a Sky Sport - dopo 10 minuti avevamo tirato in porta tre volte in maniera abbastanza clamorosa. Potevamo complicarcela, ma in realtà non ho mai avuto la sensazione che potevamo soffrire. La squadra ha ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : le condizioni di Praet - il futuro di Strinic e Barreto e un messagio ai tifosi : La Sampdoria, dopo il pareggio interno con il Torino, domani pomeriggio ospiterà il Verona. Alla vigilia del match, il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa, presentando così la sfida con gli scaligeri: “Bisogna vivere il presente. Il presente è la gara di domani, senza stilare nessun tipo di tabella. Un bel futuro poi dipende dal presente, da quello che riusciamo a fare oggi. La partita contro ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il Verona attacca con il 2-2-6…» : GENOVA - La Sampdoria attente il Verona per continuare la marcia verso l'Europa. Marco Giampaolo è carico: 'Bisogna vivere il presente: il presente è la partita di domani, senza guardare il calendario.

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il Verona? Facile solo sulla carta» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria, alza la guardia prima di sfidare il Verona a Genova: 'Bisogna vivere il presente: il presente è la partita di domani, senza guardare il ...

Sampdoria - Giampaolo dopo il pari col Toro : “Zapata arrabbiato per il cambio? Ecco cosa dico” : L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato della gara pareggiata contro il Torino questa sera. Il tecnico interpellato da Skysport, ha analizzato il caso Zapata, uscito contrariato dal campo. “Nell’ultima partita Duvan ha giocato 90 minuti. Ho quattro attaccanti bravi e cerco di sfruttarli per le loro caratteristiche. Quando mi accorgo che uno di loro è a corto di energie cerco di buttarne dentro un altro per ...

Sampdoria e Torino si dividono la posta : ancora un risultato positivo per Mazzarri - recrimina Giampaolo [FOTO] : 1/6 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino : le scelte di Giampaolo e Mazzarri : Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino – La 23^ giornata di Serie A si aprirà con la sfida di ‘Marassi’ che metterà di fronte Sampdoria e Torino in uno scontro che mette in palio punti preziosi per la corsa all’Europa League. I blucerchiati sono reduci dal blitz sul campo della Roma che ha ulteriormente galvanizzato la squadra di Giampaolo, autrice sin qui di un campionato al di sopra delle aspettative. Di fronte ci sarà ...

Clamoroso Sampdoria-Torino : Mazzarri invia una “spia” a Bogliasco - i dettagli e la reazione di Giampaolo : Sampdoria-Torino è una delle gare più interessanti del weekend, dato che le due squadre sono in lotta per i posti che valgono l’Europa League. Ebbene, il tecnico del Torino Walter Mazzarri sa che non può sbagliare un colpo contro la sua ex squadra e per non lasciare nulla al caso ha deciso di ricorrere ad un vecchio espediente. Il tecnico granata ha infatti inviato una “spia” a Bogliasco, centro sportivo della Sampdoria. ...

Serie A - Sampdoria. Giampaolo : 'Divertimento prima del risultato. Felice siano rimasti tutti' : In un mese si sono visti i due volti della Sampdoria di Marco Giampaolo. Dalla sconfitta col Benevento, alle vittorie con Fiorentina e Roma, che hanno tenuto al sicuro il sesto posto dalle offensive ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Torino - giocheremo con il cuore» : GENOVA - Dopo aver battuto la Roma in trasferta la Sampdoria non vuole fermarsi. La squadra blucerchiata ha in mente però una strada ben precisa da percorrere: "All'Europa ci puntiamo, ma dobbiamo ...

Sampdoria - il doppio annuncio di Giampaolo per la gara contro il Torino : La Sampdoria è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Roma, i blucerchiati adesso si preparano per la gara contro il Torino di Walter Mazzarri. In conferenza stampa il tecnico Giampaolo ha dato importanti indicazioni: “Penso che le partite difficili, quelle decisive, non sono queste per qualsiasi tipo di obiettivo. L’obiettivo Uefa di cui sento parlare è un esercizio dialettico inutile, non significa niente senza ...

Calciomercato Sampdoria - il comunicato su Caprari poi Ferrero spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...

Calciomercato Sampdoria - l’annuncio di Ferrero poi spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : “l’addio al club - Giampaolo-Napoli ed il futuro di Torreira - vi dico tutto!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni della radio RMC Sport Network, rivelando particolari interessanti della sua esperienza in blucerchiato. In primis sono stati chiesti al presidente lumi sulla sua permanenza in casa Samp: “i tifosi devono stare tranquilli: non vendo nessuno. Giampaolo? Grande stima. A giugno può andare al Napoli? Andrà dove vorrà il cuore”. Lascia aperta qualche porta dunque ...