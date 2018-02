Samp | successo per 2-0 sul Verona Giampaolo ai tifosi | «Sostenete Alvarez»

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Fiorentina-Sampdoria 3-2. Successo all’ultimo minuto per i viola - che volano ai quarti : La Fiorentina regge l’urto della Sampdoria, trova il Successo per 3-2 e vola ai quarti di finale della Coppa Italia. Dopo l’1-1 al termine del primo tempo, la partita si decide nella ripresa, in cui vengono assegnati ben tre calci di rigore, di cui l’ultimo, al 90’, regala il Successo ai viola. Partenza fulminante dei padroni di casa nel primo tempo, con la rete dopo 2’ di Babacar. L’azione nasce da una grande intuizione di Benassi, che riceve ...