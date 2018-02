Salvini | ' Senza maggioranza si va al voto | no alla fiducia a Gentiloni'

Foibe - da Salvini a Gasparri il ricordo della vittime. Senza tralasciare la campagna elettorale : “Negazionismo della sinistra” : Per Matteo Salvini qualcuno “a sinistra ha la coscienza sporca”, quella stessa parte politica i cui “omini”, secondo Gianni Alemanno, sono “troppo concentrati a fare gli antifascisti”. Idem Giorgia Meloni, per la quale “i vigliacchi nemici dell’Italia” vorrebbero “negare e nascondere questa tragedia”. Al “negazionismo” pensa anche Maurizio Gasparri approfittandone ...

Berlusconi-Salvini - altre scintille. 'Senza maggioranze resta Gentiloni' : Il laeder di Forza Italia respinge la proposta di un ritorno alla leva militare suggerita dal segretario del Carroccio, al quale lancia una stoccata anche sulla chiusura delle moschee - Nuova ...

Elezioni - Salvini : no ai minestroni - senza maggioranza si rivota : Genova, 9 feb. , askanews, 'Se non c'è una maggioranza si ritorna al voto, sono contro ogni tipo di inciucio e minestrone. Chi vota Lega sceglie la chiarezza, noi non andremo mai a sostenere governi ...

Matteo Renzi - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono d'accordo : senza i numeri si ritorna al voto : Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini almeno su una cosa la pensano allo stesso modo: senza i numeri necessari per governare si deve ritornare al voto. "La penso esattamente come Berlusconi, se non ci sono i numeri si torni a votare. Il Pd con gli estremisti non governerà mai", ha detto Renzi, intervenendo ad Agorà su Rai3.Renzi ha replicato al Cavaliere, che in un'intervista a La Nuova Sardegna ha ribadito la sua linea ...

Salvini contro gli immigrati : 'Penso ai milioni di italiani senza casa e lavoro' : 'Vado a messa a Bormio , e sento dire dal prete che bisogna 'accogliere tutti i migranti'. Penso ai milioni di italiani senza casa e senza lavoro, al milione di bambini che in Italia vivono in povertà,...

Viaggio nella Lega senza Nord Così la patria sostituì la Padania Cosa c'è dietro la svolta di Salvini : nella terra della Lega senza il “Nord” sono giovani, arrabbiati e circondati i nuovi militanti della Lega di Matteo Salvini, la generazione che si appresta a sostituire in Parlamento la vecchia guardia di Umberto Bossi. Secessione, Padania, Roma ladrona, Parlamento del Nord non sono parole d'ordine... Segui su affaritaliani.it

Viaggio nella Lega senza Nord Così la patria sostituì la Padania Cosa c'è dietro la svolta di Salvini : nella terra della Lega senza il “Nord” sono giovani, arrabbiati e circondati i nuovi militanti della Lega di Matteo Salvini, la generazione che si appresta a sostituire in Parlamento la vecchia guardia di Umberto Bossi. Secessione, Padania, Roma ladrona, Parlamento del Nord non sono parole d'ordine... Segui su affaritaliani.it

Lega : ok al simbolo senza la scritta "Nord" con Salvini premier : Il consiglio federale della Lega ha approvato il nuovo simbolo elettorale, che non prevede più la dicitura "Nord" e aggiunge lo slogan "Salvini premier" accanto al tradizionale simbolo di Alberto da ...

Lega - il nuovo simbolo è senza “Nord”. Ma ha 2 parole in più : “Salvini premier” : Matteo Salvini ha presentato il nuovo simbolo della Lega: via la parola “Nord”, resta lo stemma di Alberto da Giussano e si aggiunge “Salvini premier“. Una svolta nazionale formalizzata dal consiglio federale del partito, in assenza però del fondatore Umberto Bossi. Per il segretario, Matteo Salvini è l’inizio della campagna elettorale per conquistare la guida del governo, nel 2018. “Con oggi – ha detto in ...

La Lega cambia simbolo : senza "Nord" e con "Salvini premier" - : Il Consiglio federale del Carroccio ha approvato il nuovo contrassegno elettorale del partito. Una scelta, annunciata dal leader nelle scorse settimane, per suggellare la svolta nazionale. Unico voto ...

Lega : ok a simbolo senza 'Nord' con 'Salvini premier' : Il Consiglio Federale del Carroccio ha approvato il nuovo contrassegno elettorale, che accanto alla parola Lega non prevede più la dicitura "Nord" e aggiunge lo slogan 'Salvini premier' accanto al ...

Lega - ok al nuovo simbolo : senza "Nord" e con "Salvini premier" : Milano, 21 dic. (askanews) - Il consiglio federale della Lega ha approvato il nuovo simbolo elettorale con il quale si presenterà alle elezioni politiche. Dal contrassegno scompare la parola "Nord" ed ...

Salvini : senza un programma comune non c'è alleanza : Sul tavolo la cancellazione della legge Fornero e la revisione dei vincoli europei. Il leader del Carroccio conferma che non ci sarà nessun incontro politico con Berlusconi prima delle feste -

Ultimatum di Salvini a Berlusconi : 'Senza programma firmato salta l'alleanza' : Ancora Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi. Il segretario della Lega lancia un nuovo Ultimatum al presidente di Forza Italia. A proposito del programma di governo da firmare con il Cav, il leader ...