Salvini | da Lega no anche a governi di scopo per l elettorale

Perché penso che il M5S sia un pericolo per l’Italia. Come la Lega di Salvini : Giovedì, su Il Foglio, il direttore Claudio Cerasa ha lanciato un appello politico. Sulla scia di quanto successo già in Francia e Germania contro alcune forze politiche estremiste e radicali quali il Front National e Alternative für Deutschland, ha chiesto a chiunque abbia un pulpito pubblico di prendere posizione contro il moVimento Cinque Stelle della Casaleggio srl e di Luigi Di Maio. Cerasa è allarmato Perché rileva che a poco più di 3 ...

Elezioni 2018 - la Lega lancia il concorso online "Vinci Salvini" - : Il candidato premier leghista da alcuni giorni ha lanciato una sorta di lotteria per gli iscritti al suo sito: i punti si accumulano mettendo like ai post. In palio telefonate, incontri e foto con il ...

La Lega vola nei sondaggi : Matteo Salvini verso palazzo Chigi : Le elezioni politiche 2018 hanno già un vincitore: il centrodestra. I sondaggi sono impietosi per il centrosinistra e per Leu. Il

Lega - Salvini : 'Se vince centrodestra premier sarò io' : "Chi vota Lega sa cosa aspettarsi: il premier sarò io". Lo ha detto Matteo Salvini escludendo un "passo indietro" a favore degli alleati in caso di vittoria del centrodestra. Il leader della Lega ha ...

Elezioni - Salvini : “Islam incompatibile con la Costituzione. Chiudiamo le moschee illegali” : “Io voglio chiudere le moschee illegali, voglio sapere chi le finanzia, chi c’è dietro e cosa predica. Il problema dell’Islam è che si tratta di una legge non di una religione ed è incompatibile con i nostri valori, diritti e le nostre libertà”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando da Umbertide in provincia di Perugia dove si è recato per inaugurare una nuova sede del partito. L'articolo Elezioni, Salvini: ...

Salvini : "Sento che Lega scavalcherà FI" : 11.11 "Sento che la Lega scavalcherà FI"."A me basta lo 0,1% di più,perchè significa che la nostrra concretezza e coerenza viene premiata".Così il leader della Lega a Radio24."Credo che il centrodestra supererà il 40%. "Se non c'è la maggioranza si torna a votare". Le distanze di ieri da Berlusconi sul condono? "L'ha detto da voi e glela avete un po' forzata.Un conto è snellire i processi burocratici e sveltire i permessi, altra cosa è sanare ...

Salvini - ELEZIONI 2018/ “Leva obbligatoria contro razzismo e terrorismo : meglio delle droghe legalizzate” : Matteo SALVINI nuove promesse verse le ELEZIONI 2018: "leva militare obbligatoria contro razzismo e terrorismo. meglio che legalizzare alcune droghe". E sulla Lega "storica"..(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:52:00 GMT)

Abusi edilizi - Berlusconi apre al condono : «Serve alla pace sociale». No di Salvini Ogni anno 20.000 case illegali| I numeri : «C’è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di quello che si chiama Abusivismo di necessità». «Si dovrà dichiarare l’inizio dell’attività e assumersi la responsabilità di rispettare le leggi. Solo dopo verranno i controlli»

Salvini : chi vota Lega sceglie me - chi vota Fi sceglie sorpresa : Faccio politica non per prendere voti ma per risolvere i problemi, i voti mi servono per risolvere i problemi, se mi copiano sono felice". 7 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala una foto - un caffè o una telefonata con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al "gioco" "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord.Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala un selfie - un caffè o un incontro con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al "gioco" "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord. Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...

Macerata - legale del nigeriano : In casa le impronte di Salvini e Meloni : Una provocazione choc che viene da Macerata. "Scrivete che hanno trovato le impronte di Salvini e di quella di Fratelli d' Italia... come si chiama? La Meloni, sì". Ad affidare questa frase ai cronisti del Tempo è Giancarlo Borgani, avvocato del nigeriano accusato di essere il complice di Innocent Oseghale. Una battuta, la definiscono i giornalisti del quotidiano romano. Ma che farà discutere.L'avvocato ...

Lega - Salvini : uscita concordata da euro : L'euro è principale causa del nostro declino economico , una moneta disegnata su misura per Germania e multinazionali e contraria alla necessità dell'Italia e della piccola impresa". Lo si legge sul ...

Salvini : se andremo al governo chiuderemo i centri islamici illegali : "Questa cittadina incarna l'esempio della politica fallimentare del Pd, per cui si aprono centri islamici che minano la sicurezza".