Salvini | con meno clandestini forse piangiamo di meno | chiuderemo centri migranti

Berlusconi : "Salvini ama essere pirotecnico - ma è un complimento” : "Non ne ha di mattane. A volte ama il paradosso e ama essere pirotecnico, ma è un complimento". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi su Matteo Salvini a Mezz'ora in più su RaiTre. I due si sono incrociati per una decina di minuti in trasmissione, e il Cavaliere ne ha approfittato per cercare di ricomporre le divisioni dopo le distanze dei giorni scorsi. Un siparietto da campagna elettorale, perfetto per essere ...

Sicurezza - Salvini : "Mai sconti di pena" : 15.18 "Nell'Italia che ho in testa chi sbaglia paga, bianco o nero.Non ci saranno sconti di pena per assassini e stupratori".Così il leader della Lega Salvini parla del caso di Macerata,a in 1/2ora. Sul caso del gioielliere che a Napoli ha ucciso un rapinatore: "Come si fa a indagarlo? Non esiste l'eccesso di legittima difesa".Il ritorno del fascismo o del comunismo? "Siamo seri.Il problema è il terrorismo islamico. Sono ...

[L'intervista esclusiva] "Salvini si è venduto a Berlusconi per quattro poltrone - Bersani è la vittima di un gruppo di potere. L'élite ha ... : E sarà capitato anche di incontrare quei settori dell'economia o della finanza che si sono sempre dimostrati preoccupati rispetto ad una vittoria politica del movimento. Che reazioni avete trovato? "...

Gioielliere uccide rapinatore - Salvini : "Siamo con lui" : La difesa è sempre legittima , noi stiamo con il Gioielliere. Una nuova legge sulla legittima difesa, che tuteli le persone perbene e non i delinquenti, sarà priorità del mio governo". Così il ...

Meloni a Sky TG24 : fascismo morto. Berlusconi-Salvini? Mi fido di Fdl | : La leader di Fratelli d'Italia a "L'Intervista" di Maria Latella: "Il no di Salvini e Berlusconi alla manifestazione anti-inciuci non mi fa ben sperare". Il fascismo? "La sinistra lo usa per spostare ...

ELISA ISOARDI E MATTEO Salvini A SANREMO 2018/ Foto - la conduttrice vola in montagna - e il suo principe? : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI hanno assistito alla quarta serata del Festival di SANREMO 2018 seduti in platea. Il motivo? Godersi solo una bella serata all'insegna della musica.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Elezioni : Di Battista - su Berlusconi e mafia - sinistra e Salvini muti : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “La sedicente sinistra dove sta? Perché non hanno fatto loro quel che abbiamo fatto noi ieri ad Arcore? E Salvini cosa dice? Parla di legalità, ma poi va a braccetto con chi ha pagato la mafia!”. Così su Facebook Alessandro Di Battista commenta l’evento di ieri ad Arcore, quando in piazza ha letto passaggi della sentenza di condanna in via definitiva a Marcello Dell’Utri, nella quale è ...

Salvini a Sanremo con la Isoardi : parlo di musica non di politica : Sanremo , 9 feb. , askanews, - Ha scattato selfie con i passanti, intonato qualche nota della canzone "Creuza de ma" di Fabrizio De Andrè ma non ha voluto parlare di politica Matteo Salvini, arrivato ...

Elezioni 2018 - la Lega lancia il concorso online "Vinci Salvini" - : Il candidato premier leghista da alcuni giorni ha lanciato una sorta di lotteria per gli iscritti al suo sito: i punti si accumulano mettendo like ai post. In palio telefonate, incontri e foto con il ...

Berlusconi chiarisce : Su moschee e leva Salvini pirotecnico : Roma Sull'Islam non è d'accordo, sulla leva obbligatoria nemmeno, ma Matteo Salvini «ogni tanto è pirotecnico, non bisogna stare lì a smezzare le sue parole», osserva Silvio Berlusconi. Quest'alleato che in campagna elettorale «cerca di attirare sul suo partito più voti possibile e qualche volta va un po' più in là di quello che è scritto e controfirmato sul nostro programma», il leader ...

Salvini arriva a Sanremo e c'è subito il bacio con la compagna Elisa Isoardi : Il leader della Lega, Matteo Salvini, arriva al Festival di Sanremo con la compagna Elisa Isoardi. Alla domanda dei giornalisti: 'Va più d'accordo con Berlusconi o con Elisa?', Salvini ha risposto ...

Elezioni - Di Stefano (Casapound) : “Possibile appoggio esterno a governo di centrodestra con Salvini premier” : “Se uscisse fuori un governo di centrodestra con Matteo Salvini premier e magari un Bagnai o Borghi ministro dell’Economia, potremmo dare il nostro appoggio esterno. In ogni caso se ci saranno iniziative sull’euro e sull’immigrazione i nostri voti ci saranno”. Lo ha detto il candidato premier di Casapound Simone Di Stefano, a margine della conferenza stampa organizzata alla Camera per presentare i ...

Salvini a Berlusconi : no a minestroni : 18.33 Salvini avverte: se dalle urne non esce una maggioranza, "si ritorna al voto". "Chi vota Lega sceglie la chiarezza,noi non andremo mai a sostenere governi con altri,con il Pd o con i grillini",così il leader della Lega replica a Berlusconi sull'ipotesi che,senza maggioranza,resti Gentiloni prima di tornare al voto. "Sono contro ogni tipo d'inciucio o minestrone", aggiunge. E poi:raccogliamo la sfida democratica e pacifica della sinistra ...