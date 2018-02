Salvano migranti naufraghi a Lesbo | ora rischiano 10 anni di carcere

ilgiornale

: RT @Tony_Matique: I montanari che salvano i migranti dal gelo - GiovanniRota52 : RT @Tony_Matique: I montanari che salvano i migranti dal gelo - unabellaestate : RT @Tony_Matique: I montanari che salvano i migranti dal gelo - Tony_Matique : I montanari che salvano i migranti dal gelo -

(Di domenica 11 febbraio 2018) Sono partiti per la Grecia con lo scopo di salvare vite umane. E così hanno fatto, mettendosi in mare per recuperare inei bracci di mare fra le coste turche e l'isola greca di.Eppure adesso tre pompieri spagnoli e due attivisti danesidi trascorrere ben 10inper un processo tanto imprevisto quanto pericoloso. I fatti risalgono al gennaio di duefa, quando i vigili del fuoco Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, partiti da Siviglia alla volta della Grecia, vennero fermati dalla polizia ellenica con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con loro, fermati al largo mentre tentavano di salvare quanti piùpossiibili, anche due volontari danesi che hanno condiviso il medesimo destino dei compagni spagnoli.I cinque compariranno davanti al giudice il prossimo 7 maggio, con sul capo una ...