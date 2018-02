Russia | un aereo di linea si schianta a Mosca | 71 a bordo | nessun

Tragedia in Russia - aereo si schianta con 71 persone a bordo : tutti morti - trovata una scatola nera. Ecco le possibili cause [LIVE] : Gravissimo incidente in Russia dove un aereo Saratov Airlines di linea è precipitato insieme ai 65 passeggeri e ai 6 membri dell’equipaggio. Il volo era diretto a Orsk, città al confine tra Russia e Kazakistan. Credit: Flight Radar 24 Il velivolo, in fiamme, sembra essere precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Domodedovo di Mosca. Appena 5 minuti dopo la partenza infatti l’aereo è scomparso dai radar, non sono: da ...

