Rugby femminile | Sei Nazioni 2018 | Irlanda-Italia 21-8 Azzurre ancora sconfitte | ora

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare dell’Italia per la sfida all’Irlanda. La formazione titolare delle azzurre : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana di Rugby femminile, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Irlanda nella seconda giornata dei Sei Nazioni 2018. Le azzurre scenderanno in campo a Dublino domenica 11 febbraio (ore 14.00 italiane). L’obiettivo è quello di riscattare la sconfitta patita contro l’Inghilterra all’esordio, le Verdi hanno invece perso contro la Francia. Questa la formazione titolare ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Irlanda-Italia - le azzurre cercano l’impresa. Sfida importante per il ranking : Una Sfida che non solo determinerà la squadra che resterà sul fondo della classifica, ma, soprattutto, mette in palio l’ottavo posto nel ranking mondiale: Irlanda-Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile di Rugby, ha più sfaccettature. Si gioca domenica 11 febbraio alle ore 14 italiane. Da un lato gli 89 centesimi di punto che dividono le due selezioni nella classifica mondiale, ma che con il complicato calcolo ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Dublino : Dopo la sconfitta dell’esordio allo stadio Mirabello di Reggio Emilia contro l’Inghilterra per 7-42, l’Italia giocherà in trasferta la seconda gara del Sei Nazioni di Rugby: le azzurre saranno ospiti dell’Irlanda a Dublino, in quello che sarà il match conclusivo della seconda giornata. Le squadre infatti si sfideranno domenica 11 febbraio, alle ore 14.00 italiane (le 13.00 irlandesi) con le padrone di casa reduci dal netto ko contro la ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Irlanda-Italia. Programma - orari e tv : Dopo la sconfitta dell’esordio allo stadio Mirabello di Reggio Emilia contro l’Inghilterra per 7-42, l’Italia giocherà in trasferta la seconda gara del Sei Nazioni di Rugby: le azzurre saranno ospiti dell’Irlanda a Dublino, in quello che sarà il match conclusivo della seconda giornata. Le squadre infatti si sfideranno domenica 11 febbraio, alle ore 14.00 italiane (le 13.00 irlandesi). A completare il quadro di giornata saranno ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : Italia-Inghilterra 7-42. Le azzurre resistono un tempo - poi cedono di schianto alle ospiti : L’Italia resiste un tempo all’Inghilterra, nella gara d’esordio del Sei Nazioni di Rugby femminile, poi cede alla distanza e subisce una severa lezione: al Mirabello di Reggio Emilia termina 7-42, dopo che i primi 40′ si erano chiusi in parità, sul 7-7. Per le ospiti, ovviamente, anche il punto di bonus offensivo, avendo marcato 7 mete, sei delle quali nella ripresa. Nel primo tempo le azzurre vengono subito schiacciate ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare delle azzurre : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana di Rugby femminile, ha annunciato il XV che domani pomeriggio (ore 18.30) affronterà l’Inghilterra nella prima partita del Sei Nazioni 2018. Le azzurre sono chiamate a un’impresa allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia. L’Italia scenderà in campo con un gruppo rinnovato visto che sette atlete hanno lasciato la maglia azzurra dopo la rassegna iridata. Questa la formazione ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Italia-Inghilterra - le azzurre sfidano le vicecampionesse del Mondo : Il sorteggio dei calendari non ha particolarmente sorriso all’Italia del Rugby, ma, si sa, prima o poi sulle cinque partite le avversarie da affrontare sono sempre quelle. Che sia prima o dopo, i fenomeni inglesi sono sempre da sfidare. Peccato che si debba iniziare (molto probabilmente) in salita: il Sei Nazioni dell’Italia al femminile si apre infatti con il durissimo match con l’Inghilterra, domenica 4 febbraio alle ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : tutti i risultati e la classifica. Il calendario e le date delle partite : Cinque giornate di gare, 15 incontri: il Sei Nazioni di Rugby femminile vede l’Inghilterra assoluta favorita per il successo finale, mentre l’Italia, dopo il bel nono posto dello scorso Mondiale, cerca la definitiva consacrazione per risalire nel ranking. Soltanto la Francia sembra poter dare qualche grattacapo alle inglesi, per il resto lotta aperta per il terzo posto. Di seguito il calendario completo, con risultati e classifiche, ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : chi fermerà lo strapotere dell’Inghilterra? : Una squadra favorita e le altre a fare da comprimarie: questo lo scenario alla vigilia del Sei Nazioni di Rugby femminile: l’Inghilterra, che la scorsa estate ha sfiorato il titolo mondiale, restando avanti nel punteggio per oltre un tempo contro la Nuova Zelanda, cedendo soltanto nel finale, punta a ripetere il Grande Slam centrato lo scorso anno, dopo quattro lunghi anni di digiuno. Le inglesi infatti non vincevano il torneo dal lontano ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : la rosa dell’Italia ai Raggi X reparto per reparto : Italia-Inghilterra, una sfida attesissima per l’apertura del Sei Nazioni, anche per quanto riguarda le donne. Si gioca 4 febbraio, alle ore 18.30 in quel di Reggio Emilia. L’allenatore azzurro Andrea Di Giandomenico ha scelto le 23 azzurre per i primi due incontri: andiamo a scoprire la rosa italiana ai Raggi x, reparto per reparto. Piloni L’esperienza di Lucia Gai, titolare sicuramente inamovibile con i suoi 52 caps. Alle sue ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : Colorno sempre a punteggio pieno. Distanze invariate in vetta : Ultima giornata per la Serie A di Rugby femminile prima della lunga pausa per lasciare spazio al Sei Nazioni: nel Girone 1 nette vittorie per le prime tre della classe, che ormai hanno prenotato i posti per la post season. Larghe affermazioni per Colorno, Valsugana e Villorba. Vince nettamente anche Monza, che si riprende il quarto posto, mentre Pavia batte Cogoleto e sale a quota 10. Nel Girone 2 proseguono a braccetto Montevirginio e Bologna, ...

Rugby : Reggio Emilia si prepara ad accogliere il "6 Nazioni 2018" femminile : ... Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport, Comitato Rugby Emilia-Romagna) ed esponenti di spicco delle città di Reggio Emilia e Parma, oltre che rappresentanti del mondo ovale. Alla ...