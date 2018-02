Rovereto | Salvini | Attacco con molotov per non farmi parlare

ilgiornale

: TUTTO ESAURITO con la Lega a Pergine Valsugana (Trento). GRAZIE! Questo affetto mi ripaga di tutto. La giornata non… - matteosalvinimi : TUTTO ESAURITO con la Lega a Pergine Valsugana (Trento). GRAZIE! Questo affetto mi ripaga di tutto. La giornata non… - LegaSalvini : ++ BREAKING NEWS / ROVERETO, CARICA DELLA POLIZIA A DIFESA DEL TEATRO DOVE PARLA SALVINI ++ I soliti idioti che... - TgrRaiTrentino : Manifestanti con caschi e passamontagna contro #Salvini a #Rovereto. Forze dell'ordine in assetto #antisommossa -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Ancora clima d'odio. E a finire nel mirino sono sempre le forze dell'ordine. A segnalare l'ultimo episodio è stato il segretario della Lega Nord, Matteo. Il leader del Carroccio infatti si trovava per un comizio a. Ma alcuni antagonisti lo hanno messo nel mirino con il lancio di sassi, bombe carta eche hanno colpito i poliziotti presenti sul posto. Un gesto che lo stesso segretario della Lega ha voluto raccontare in prima persona su Facebook schierandosi a difesa degli agenti che sono stati colpiti: "Sassi, bombe carta edei ’pacifisti anti-razzistì contro la Polizia poco fa a(Trento), per cercare di fermare il mio comizio davanti a 500 persone. Pazzesco. E poi il ’cattivo, il ’violento sarei io... Non ci fate paura, ci fate pena", ha affermato, "dopo ...