Roma | Piazza Navona scoperto hotel abusivo spacciato su web per albergo a 5 stelle

Il 24 febbraio duello di piazza. Il Pd manifesta a Roma - la Lega a Milano : Dopo le polemiche sull'assenza alla marcia di Macerata, il Partito democratico conferma il corteo del 24 febbraio. Lo stesso giorno Salvini chiama a raccolta la Lega: noi saremo a Milano e vedremo se ...

Macerata : Futura - domani in piazza e il 24 con Anpi a Roma : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “domani saremo in piazza a Macerata e il 24 saremo a Roma alla manifestazione organizzata dall’Anpi. L’antifascismo per noi non è un feticcio, rappresenta le fondamenta della nostra democrazia, è pace e libertà. Saremo in ogni piazza per ribadire che l’Italia non è odio e violenza, ma accoglienza, solidarietà, convivenza civile”. Così la rete Futura in una nota comunica la presenza ...

Roma. Grasso : LeU in piazza al fianco di Anpi per dire ‘no a fascismo’ : Roma – Grasso: LeU pronta a scendere in piazza per dire ‘no al fascismo’ Roma – Questo l’annuncio lanciato dalla sua pagina Twitter dal presidente... L'articolo Roma. Grasso: LeU in piazza al fianco di Anpi per dire ‘no a fascismo’ su Roma Daily News.

Roma. Ugl : domani commemorazione foibe a piazza Dalmazia : Roma – Ugl: domani corona di fiori in occasione della commemorazione delle foibe Roma – Questa la nota emessa da Ugl (Unione Generale del Lavoro):... L'articolo Roma. Ugl: domani commemorazione foibe a piazza Dalmazia su Roma Daily News.

Roma. Piccolo : operatori Romani esasperati su situazione Piazza di Spagna : Roma – Piccolo: Piazza di Spagna verte in condizioni di abbandono Roma – Questa la nota emessa da Ilaria Piccolo, consigliera capitolina del Pd: “Il... L'articolo Roma. Piccolo: operatori romani esasperati su situazione Piazza di Spagna su Roma Daily News.

Roma - mozione della Meloni per intitolare una piazza a Pamela : mozione per intitolare una strada, una piazza o un'area di Roma a Pamela Mastropietro. 'Pamela, Romana, era cresciuta nel quartiere Appio, tra il negozio dove lavora la mamma e i parchi di Villa ...

Roma. Progetto definitivo del tram largo Corrado Ricci – piazza Vittorio : Presentato il Progetto definitivo del tram largo Corrado Ricci – piazza Vittorio. L’infrastruttura è parte integrante del Pums, Piano Urbano

Roma - sniffare a piazza Navona. La compagnia beccata a pippare in pieno centro senza curarsi di occhi indiscreti : Poco dopo mezzanotte, Largo Febo, Roma. A pochi passi da piazza Navona, nel pieno centro della capitale, si sniffa in compagnia, all’aperto. Una volta ci si nascondeva, roba vecchia: oggi lo si fa senza curarsi dei passanti (e di chi abita lì…). Prima si preparano le righe di cocaina sul cellulare, poi i turni con la banconota arrotolata, infine la sigaretta che chiude il rito. L'articolo Roma, sniffare a piazza Navona. La compagnia beccata a ...

Cinema America - anche Bari si fa avanti dopo il no di Roma a piazza San Cosimato : dopo Napoli, anche Bari vuole i ragazzi del Cinema America. Appresa la notizia della cessata attività nella città di Roma a piazza San Cosimato, l'assessore alla Cultura Silvio Maselli, in collaborazione con l'Apulia Film Commission, "ha proposto pubblicamente agli organizzatori la candidatura del Comune di Bari a ospitare la manifestazione Cinematografica nelle piazze cittadine per consentire la prosecuzione di un'esperienza che ...

ERDOGAN A Roma/ Incontro con Papa Francesco - Ankara : “udienza molto amichevole”. Scontri in piazza : ERDOGAN a ROMA, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. Polemiche contro la Turchia: Scontri e proteste sit-in curdi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Erdogan a Roma/ Incontro con Mattarella : scontri e arresti in piazza durante il colloquio con Papa Francesco : Erdogan a Roma, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. Pace, Gerusalemme, terrorismo e polemiche contro la Turchia(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:35:00 GMT)

Roma : Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan : Roma – passa Erdogan. Piazza Barberini blindata Roma – Il corteo presidenziale turco che accompagna il presidente Erdogan nella sia visita istituzionale a Roma di... L'articolo Roma: Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan su Roma Daily News.

Equitazione - Piazza di Siena perde la Nations Cup! La grande classica di Roma esce dal circuito : Piazza di Siena, la grande classica italiana riservata all’Equitazione, non sarà più una tappa valida per la Coppa delle Nazioni. A comunicarlo ufficialmente è stata la Federazione Internazionale che ha comunicato gli otto appuntamenti per la stagione in corso: la capitale italiana e Lummen sono sparite dal circuito che conta, rimPiazzate da Samorin (Slovacchia) e Sopot (Polonia). Commenta così Marco Di Paola, Presidente della Fise: ...

Roma - orina in piazza al centro : multa di 3.300 euro a un turista francese : Controlli durante la movida: due denunce e due gestori di locali sanzionati. I carabinieri della Compagnia Roma centro, con il supporto dei militari del Nas di Roma e dell'Ottavo Reggimento 'Lazio', ...