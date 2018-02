Roma Ostia | una Giornata di Scacchi Insieme

Roma : Ostia - centauro trasportato in eliambulanza al San Camillo : Roma: grave incidente a Ostia, centauro in eliambulanza Roma- Un grave incidente tra un’autovettura e una moto è avvenuto ad Ostia in zona idroscalo intorno... L'articolo Roma: Ostia, centauro trasportato in eliambulanza al San Camillo su Roma Daily News.

Roma - scontro tra auto e moto a Ostia : grave centauro : scontro tra un'autovettura e una moto. È avvenuto in via Tancredi Chiaraluce ad Ostia in zona idroscalo intorno alle 12.20. L'incidente ha coinvolto una moto Bmw e un'autovettura Citroen Nemo. Sul ...

Roma : Ostia - arrestato per maltrattamenti un 45enne : Controlli dei Carabinieri sul litorale: un arresto per maltrattamenti in famiglia Roma- Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri del... L'articolo Roma: Ostia, arrestato per maltrattamenti un 45enne su Roma Daily News.

Ostia - la Banda della Magliana e la gestione dei videopoker : così il clan Spada voleva il centro di Roma : Il clan Spada voleva allargare i propri traffici criminali sulla “città” di Roma attraverso i videopoker. E per farlo, il boss Carmine Spada e i suoi sodali si erano rivolti a Franco Colò, storico affiliato alla Banda della Magliana e, ai tempi, braccio destro del boss dei testaccini, Renatino De Pedis. Colò, detto “il ciccione”, non solo finanziava gli “zingari” – come sono noti gli Spada – per avviare le sale da gioco sul ...

Roma - blitz contro clan Spada a Ostia : 32 arresti. L'accusa è associazione mafiosa : Il blitz è partito quando ancora era buio: 32 ordinanze di custodia cautelare che decapitano il clan Spada di Ostia.. L''operazione, eseguita dagli agenti della squadra mobile di Roma...

Ostia - l’affiliato al debitore : “Ti strappo i denti con le tenaglie” : così il clan Spada controllava litorale di Roma : “Ti faccio cercare da tutta Ostia… sai che vuol dì? … ti spezzo tutte le costole. Io pijo le tenaglie e ti strappo i denti“. Fabrizio Rutilo era furente. Voleva indietro i soldi prestati e si era infuriato dinanzi alla richiesta di una dilazione avanzata dal debitore. Alla fine, a furia di minacce, lo “costringeva a consegnargli una somma di denaro superiore ad euro 800 euro (…) in due trance, una il 12 ...

Ostia - blitz al clan Spada/ Video - arresti per mafia : così Roberto e Carmine erano i ‘ras’ in periferia a Roma : Ostia, blitz all'alba contro il clan Spada: 32 arresti, accusati di associazione mafiosa e omicidio. C'è anche Roberto Spada nei destinatari delle misure cautelari(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:45:00 GMT)

Roma - arresti a Ostia - l'imprenditore intercettato : 'Ti do 20 mila euro l'anno - così non mi succede niente' : Tutti gli elementi raccolti dall'inchiesta sugli arresti a Ostia dimostrano che l'imposizione del pizzo diventa occasione per creare complicità, connivenze e accordi e per usare il know how ...

Roma - scoperto caso di meningite in un asilo a Ostia : scatta la profilassi : Un caso di meningite alla scuola La Gabbianella di Ostia, Roma. Ad aver contratto il virus è un bambino dell'ultimo anno di nido. Nell'asilo situato nella zona del porto, in via Baffigo, è scattata la ...

Roma - botte al braccio destro del boss : a Ostia è guerra per lo spaccio : Una brutale aggressione davanti una bisca a Ostia Ponente. È giallo su quanto accaduto martedì notte in viale Vasco De Gama, di fronte a una sala giochi. Alcuni sconosciuti vestiti di scuro e con il ...

Devastante mareggiata sul litorale Romano : distrutti stabilimenti fra Ostia e Fregene : I forti venti di libeccio che dalla notte imperversano sul Tirreno stanno mettendo a dura prova il litorale romano. Forti mareggiate stanno ulteriormente peggiorando la situazione già critica in cui...