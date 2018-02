Roma Borgo | 200 kg di merce abusiva sequestrati dalla Polizia Locale

Roma. Lavori di manutenzione in centro storico e a Borgo Pio : Si concluderanno entro l’inizio dell’estate, i Lavori per la manutenzione di alcuni brevi tratti di via del Teatro Marcello, piazza Sidney Sonnino, piazza di Spagna, via di Monte Brianzo, piazza del Popolo e via Emanuele Orlando. Verrà realizzato un importante intervento…Continua a leggere →