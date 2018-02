Roma-Benevento 5-2 | Under doppietta | Di Francesco scavalca la Lazio

Diretta/ Roma-Benevento - risultato live 4-2 - streaming video e tv : Under si prende la scena! : Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: bella occasione allo stadio Olimpico per i capitolini, che continuano a inseguire il quarto posto.

Live del posticipo Roma - Benevento : cronaca e risultato in tempo reale. Gragnuola di reti all'Olimpico!!! : 45 , Tre minuti di recupero. 44 , Destraccio di Sandro, pallone in curva. 43 , Terzo e ultimo cambio anche per la Roma, De Francesco concede qualche minuto a Schick che sostituisce Perotti. 36 , ...

Live del posticipo Roma - Benevento : cronaca e risultato in tempo reale. Tris della Roma! : 17 , UNDER!!!! 3 1 Roma, sinistro di Under su assist di Perotti. 15, Primo cambio anche per il Benevento, entra Lombardi ed esce D'Alessandro. 14 , DZEKOOO!!! 2 1 Roma!!! Under sfonda sulla destra e ...

Roma-Benevento 3-1 : Guilherme - FAZIO - DZEKO - UNDER LIVE : : Brignoli, Del Pinto, Coda, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabate, Parigini, Billong, Iemmello, Sagna All.: Roberto De Zerbi NOTE Spettatori : 31.956 CRONACA PRE-PARTITA Ore 20.11 - La Roma scende in ...

Roma-Benevento 4-2 La Diretta Doppietta di Under : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...