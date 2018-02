Roma-Benevento 3-1 | Guilherme | FAZIO | DZEKO | UNDER LIVE

Live del posticipo Roma - Benevento : cronaca e risultato in tempo reale. Inizia il secondo tempo senza cambi : Notizie sul tema Roma-Benevento, dove vedere il match in diretta tv e streaming Roma, problemi con il bilancio: nuove cessioni all'orizzonte? Vigorito, il patron del Benevento: 'Si, è vero, volevo ...

Roma-Benevento 4-2 La Diretta Doppietta di Under : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...

Roma-Benevento 3-1 La Diretta Uno due di Dzeko e Under : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...

DIRETTA/ Roma-Benevento (risultato live 1-1) streaming video e tv : Dzeko non trova la porta : DIRETTA Roma Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. I capitolini continuano a inseguire il quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:52:00 GMT)

Live del posticipo Roma - Benevento : cronaca e risultato in tempo reale. Il primo tempo si chiude in parità : 47 , Finisce il primo tempo sul risultato di 1 1. Fischi dalla curva sud! 45 , Saranno due i minuti di recupero 40 , Sempre El Shaarawy che questa volta centra la porta, ma Puggioni disinnesca in ...

DIRETTA Serie A Roma-Benevento 1-1 : formazioni - cronaca e voti Video : DIRETTA primo tempo Roma-Benevento 40' Lancio lungo, El Shaarawy entra in area e calcia in diagonale. Puggioni in corner. 37' La Roma cerca il gol del sorpasso, ha in mano il pallino del gioco. Ma il ...

PAGELLE/ Roma-Benevento : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Roma Benevento: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. I giallorossi, tornati alla vittoria in Serie A, ospitavano il fanalino di coda campano(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:34:00 GMT)

Diretta/ Roma-Benevento (risultato live 1-1) streaming video e tv : intervallo : Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. I capitolini continuano a inseguire il quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:26:00 GMT)

Roma-Benevento 1-1 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Benevento, 24ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA Serie A Roma-Benevento 0-1 : formazioni - cronaca e voti Video : DIRETTA primo tempo Roma-Benevento 14' Spunto di Under a destra, palla in mezzo, testa di Dzeko e Puggioni si salva in tuffo! 9' Tiro centrale di El Shaarawy che Puggioni respinge facilmente. 7' GOL ...

Diretta/ Roma-Benevento - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Guilherme gela l'Olimpico! : Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: bella occasione allo stadio Olimpico per i capitolini, che continuano a inseguire il quarto posto.

Roma-Benevento 1-1 La Diretta Vantaggio di Guilherme - pari di Fazio : Il posticipo domenicale tra Roma e Benevento chiude il programma della 24esima giornata di Serie A; i capitolini vogliono tornare a dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria esterna...

DIRETTA/ Roma-Benevento (risultato live 1-1) streaming video e tv : Fazio pareggia i conti : DIRETTA Roma Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. I capitolini continuano a inseguire il quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:09:00 GMT)

Roma-Benevento 0-1 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Benevento, 24ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.