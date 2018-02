ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI Video | Il segreto del tempo | critiche dopo

Il segreto del tempo di ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 : video dalla finale : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 portano Il segreto del tempo in finale. Dopo il duetto con Giusy Ferreri, i due artisti sono tornati sul palco per giocarsi l'ultima carta per la gara che si chiude il 10 febbraio. Il segreto del tempo, scritta da Pacifico e dallo stesso Facchinetti, è il primo brano che i due artisti portano sul palco del Festival di Sanremo dopo la conclusione del progetto Pooh. Prima di approdare in ...

Video del duetto di ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri a Sanremo 2018 : due generazioni ne Il segreto del tempo : Il duetto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri a Sanremo 2018 mette a confronto due generazioni. I due ex Pooh hanno scelto la neomamma per essere accompagnati nella serata dei duetti, quella in cui sono tornati sul palco tutti i Big in gara. Una scelta non facile, la loro, dal momento che la voce di Giusy Ferreri è qualcosa di molto particolare rispetto alla loro maniera di cantare ancora abbastanza classica. Il mix è ...

Gli amici per sempre ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) svelano Il segreto del tempo : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 tornano con Il segreto del tempo. Il brano porta la firma di uno degli artisti in gara, quella di Pacifico, ma anche quella dell'ex tastierista dei Pooh che torna sul palco dell'Ariston con uno dei suoi amici per sempre. Apparso in difficoltà nella prima esibizione, forse per la forte emozione, Roby Facchinetti porta a Sanremo tutta la storia musicale dei Pooh, arricchita dalla presenza di ...

Il segreto del tempo secondo ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) : il ritorno dopo i Pooh : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 svelano Il segreto del tempo. Il brano di Pacifico segna il ritorno all'Ariston di due dei 5 Pooh che hanno detto stop alla carriera del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono quindi tornati per una carriera da solisti e con un brano che rende giustizia alle loro caratteristiche vocali, in particolare sul fronte Roby Facchinetti che sembra ...

Il segreto del tempo di ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli : significato e testo della canzone : testo e significato de “Il segreto del tempo”, la canzone di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che partecipano alla 68esima edizione del Festival di Sanremo in gara tra i 20 Campioni scelti da Claudio Baglioni. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli raccontano “Il segreto del tempo” a Sanremo 2018 Tra i 20 Big in gara a Sanremo 2018 ci saranno anche due ex componenti del gruppo italiano più amato di sempre: i Pooh. Sul palco ...

Sanremo 2018 - canzoni : il testo de «Il segreto del tempo» di ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli Un po’ di Pooh al Festival di Sanremo 2018. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si rimettono in gioco in coppia con Il segreto del tempo, una canzone che è un inno all’amicizia e alla vita. Si tratta di una lettera scritta ad un amico che ha perso la voglia di vivere. E’ un invito a ricercarla nei ricordi, a dare tutto se stessi perché il segreto sta proprio nel tempo, che alla fine bilancerà gli ...

Sanremo 2018 : ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli : si può essere amici per sempre? : Si può essere amici per sempre? Evidentemente si…stasera sul palco del teatro Ariston la coppia Roby Fachinetti e Riccardo Fogli ritrovata dopo la grande reunion dei Pooh presenta il brano “Il segreto del tempo” scritta da Pacifico, autore presente in ben tre brani in gara. “L’emozione che ho vissuto con il ritorno nei Pooh è stata travolgente, se mia mamma fosse stata viva sarebbe stata felice anche lei. Roby ...