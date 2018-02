Rita Dalla Chiesa : La morte di Massimo? È stato terribile : Rita Dalla Chiesa si racconta ai microfoni di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale Cinque. L'ex conduttrice di Forum parla del malore che ha colpito Fabrizio Frizzi e del suo rapporto con l'ex marito: "Auguro a Fabrizio di continuare a trovare la forza per combattere come sta facendo adesso. Lui è un vero guerriero e lo sta facendo per la sua bambina Stella e per sua moglie Carlotta. Avrei voluto correre da lui, ...