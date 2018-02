Riccione | De Pascale | Conti | Ubaldi | Voteremo Pizzolante

chiamamicitta

: 'C’è bisogno in Parlamento di politici veri, di persone capaci, e non di dilettanti allo sbaraglio'. - chiamamicitta : 'C’è bisogno in Parlamento di politici veri, di persone capaci, e non di dilettanti allo sbaraglio'. -

(Di domenica 11 febbraio 2018) Quel prezioso lavoro durato anni deve esser portato a termine, e una materia così vitale per il nostro territorio e la nostra economia non può esser lasciata in mano a chi urla "No alla Bolkestein" ...