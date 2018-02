Renzi | se non vince Pd problema per l' Italia Gentiloni | Abbiamo la responsabilità

Elezioni - Berlusconi : “Mai accordi con Pd - anche se non è più comunista. Non sono come Renzi : se dico una cosa la faccio” : “Il Partito Democratico non è più comunista“. Dopo ventiquattro anni, cade il mantra che, disse una volta, sarebbe invece durato “oggi e per sempre”. È però l’unico risultato raggiunto da Matteo Renzi. “Era l’uomo nuovo, ma ha commesso troppi errori”, dice. E suggerisce anche la mossa all’avversario: “Deve cambiare il nome del partito in socialdemocratico“. Per il resto, mai ...

Elezioni - Renzi : 'Se il Pd non vince il problema è per l'Italia' : "Se non vince il Pd, questo non è un problema per il Pd, ma per l'Italia ". Matteo Renzi esorta così gli iscritti, in vista degli ultimi venti giorni di campagna elettorale, a operare per favorire la ...

Renzi : "Se non vince il Pd - problema per l'Italia" : Firenze, 11 feb. - (AdnKronos) - "Se non vince il Pd, non è un problema solo per il Pd ma anche per l'Italia. Non sciupiamo questa occasione di ripartenza". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, durante un pranzo elettorale alla casa del popolo di Lastra a Signa (Firenze). "I Cinque Stelle

Il sindaco Variati scrive al ministro LoRenzin su bambini ancora non vaccinati e frequenza scolastica a rischio : la lettera : pertanto, di una contrapposizione tra scienza e superstizione, tra fake news e l'evidenza scientifica. Il punto pertanto è il seguente: si può imporre un trattamento sanitario, per quanto ragionevole ...

Renzi processa Repubblica : attaccate i fascisti - non me : Il tempo di leggere l'editoriale di Repubblica, e il j'accuse contro una «sinistra che dimentica la sua storia» e che - sul caso Macerata - non sa «leggere i fenomeni per quel che sono». Poi, di buon mattino, dal telefonino di Matteo Renzi parte un aspro messaggio diretto all'autore del commento: Ezio Mauro: «Leggo il tuo editoriale. E apprezzo come, in un intero articolo, tu sia ...

Renzi : Pd può essere primo partito ma se non avrà paura : Roma, 10 feb. , askanews, 'Il Pd può essere primo partito e primo gruppo a condizione che si scrolli di dosso la paura. È un sentimento che in politica può bloccare tutto. Non ci vergognamo di quello che siamo. Scrolliamoci di dosso l'atteggiamento di queste ore. Non dobbiamo vivere paralizzati dalla paura, e dobbiamo vivere …

Vaccini - LoRenzin : non oltre 10 marzo : 18.05 Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 marzo per l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola. Lo ha assicurato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che "i genitori con figli iscritti alle scuole dell'obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione" prevista dalla legge. "Spero - ha aggiunto, parlando a margine di un incontro elettorale a Trieste -che siano veramente ...

Renzi : Italia non si affidi a estremisti : 16.54 "Siamo preoccupati per la svolta estremista non solo della Lega",scrive Renzi su Fb. "Noi scegliamo la serietà, non giochiamo allo scontro. Urlare e sbraitare è facile ma noi non abbiamo giocato la carta dello sfascio","attenzione ad affidarsi nelle mani egli estremisti". Sul programma, Renzi su "Matteo risponde", afferma che "le tasse sono ancora troppo alte", ma la"flat tax"-proposta dal centrodestra- "taglia le tasse ai miliardari" ...

Macerata - Renzi : “Non abbiamo giocato la carta dello sfascio e della distruzione. Minniti? Ha fatto molto per la sicurezza” : Nell’ultimo mese di campagna elettorale Matteo Renzi riprende con le dirette Facebook per dialogare con simpatizzanti e militanti Pd. E durante il ‘matteorisponde’ affronta anche i temi della tentata strage commessa da Luca Traini a Macerata e e misure che propone di mettere in campo sul tema dell’immigrazione. “Traini – afferma il segretario del Partito Democratico – il potenziale killer di sei ragazzi ...

Elezioni : Renzi - non siamo ‘uomo che non deve chiedere mai’ - fatti anche errori : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Molti mi chiedono come si fa a tenere insieme un clima di orgoglio forte e grande su quello che abbiamo fatto con la necessità di ammettere con noi stessi che abbamo fatto errori. Noi non siamo ‘l’uomo che non deve chiedere mai’, quelli che non sbagliano mai. Abbiamo fatto errori ma abbiamo rimesso in moto il Paese”. Lo dice Matteo Renzi durante ‘Matteo risponde’. ...

Elezioni - Morra al mercato chiacchiera con l’immigrato : “M5S? Ma io voto Renzi. Di Maio non ha abbastanza forza” : Nicola Morra (M5S) al mercato dispensa volantini e sorrisi. Ordinaria amministrazione in campagna elettorale. Quando incrocia due giovani immigrati si frema a chiacchierare, prima si parla di calcio… quando la discussione vira in politica, però, il risvolto inaspettato: “Io voto Renzi – dice l’africano – perché Di Maio non ha abbastanza forza. Mi sta simpatico ma ci vuole grinta, è meglio” L'articolo Elezioni, ...

Renzi : 'Sui fatti di Macerata non c'è un mandante morale' : Per l'assalto contro gli stranieri a Macerata non ci sono mandanti morali: a dirlo è il segretario del Pd, Matteo Renzi. Secondo il quale, però, "chi in questa fase alimenta tensione, e il primo è ...