Reggina-Francavilla | quando a ‘chiamare’ le sostituzioni è il pubblico…

(Di domenica 11 febbraio 2018) Nessun gol, nessuna occasione da gol, spettacolo indecoroso, raramente si è vista una partita così scialba. Ah dimenticavamo, campo impresentabile e poche presenze allo stadio. La gara del campionato di Serie C trarappresenta una sconfitta per tutti, il pareggio sul campo (0-0 il risultato) ed il punto in più in classifica è l’unica nota positiva per entrambe le squadre. La squadra amaranto continua a ‘non giocare al calcio’ secondo 0-0 consecutivo davanti al pubblico amico per la squadra di Maurizi e solo il rendimento a rilento delle dirette rivali alla salvezza ha evitato guai peggiori fino al momento per la. Ma la classifica non fa dormire sonni tranquilli alla squadra del presidente Praticò che adesso deve fare i conti con un calendario difficile. Un episodio clamoroso è avvenuto a pochi minuti dal termine, il pubblico di casa chiama ...