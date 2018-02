Red Canzian Video | Ognuno ha il suo racconto | con i Pooh storia incredibile e

Red CANZIAN/ Video - Ognuno ha il suo racconto : l'ex Pooh porta il rock all'Ariston? (Sanremo 2018) : Red CANZIAN, Video "Ognuno ha il suo racconto": per la prima volta sul palco del Teatro Ariston da solista è riuscito a fare meglio, per ora, dei suoi ex colleghi dei Pooh. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:11:00 GMT)

La finale da brividi di Red Canzian a Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto (video) : Red Canzian a Sanremo 2018 chiude la sua prima partecipazione da solista con una grande interpretazione. Apparso in grande forma già dalla sua prima performance, l'ex bassista dei Pooh ha concluso la sua avventura al Festival con una grande prova in Ognuno ha il suo racconto. Nella serata dedicata ai duetti, l'artista ha voluto accanto a sé Marco Masini, con il quale ha portato una versione ancora più rock del brano sanremese. Si tratta di ...

Il graffio di Red Canzian a Sanremo 2018 con Marco Masini : video del duetto in Ognuno ha il suo racconto : Red Canzian a Sanremo 2018 con Marco Masini porta un graffio decisamente rock sul palco del Festival condotto da Claudio Baglioni. Già molto bene nelle prime esibizioni, l'ex bassista dei Pooh ha voluto rincarare la dose con la presenza del cantautore toscano che l'ha accompagnato nella serata dei duetti. Energica la loro interpretazione, che si sono saputi ben amalgamare anche nei passaggi più complicati. Il protagonista di Ognuno ha il suo ...

Ognuno ha il suo racconto di Red Canzian - testo e significato : l’ex Pooh a Sanremo con un brano rock : testo e significato di “Ognuno ha il suo racconto”, la canzone sanremese di Red Canzian in gara tra i 20 big della 68esima edizione della kermesse canora. L’ex bassista dei Pooh torna all’Ariston da solista con un brano molto ritmato e dal sapore rock. Red Canzian riparte da solista al Festival di Sanremo 2018 e lancia il suo primo album Quest’anno al Festival di Sanremo 2018 ci sono alcuni ex componenti di uno dei ...

Sanremo 2018 - Red Canzian canta in sala stampa. Da Ognuno ha il suo racconto a California dramin’ : L’ex Pooh, Red Canzian, canta in sala stampa al Festival di Sanremo. Prima intona Ognuno ha il suo racconto poi California dreamin’ L'articolo Sanremo 2018, Red Canzian canta in sala stampa. Da Ognuno ha il suo racconto a California dramin’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

La grande prova di Red Canzian a Sanremo 2018 in Ognuno ha il suo racconto : video dalla 2ª serata : Red Canzian a Sanremo 2018 dimostra ancora una volta le grandi potenzialità della sua voce. Nel brano Ognuno ha il suo racconto, il bassista dei Pooh ci mette di fronte al suo grande talento vocale che da sempre ha portato sul palco con i Pooh per 50 anni di carriera. Un pezzo ritmato in tanti brani lenti che spicca per la potenza della voce di Canzian, che mette sotto scacco tanti dei giovani presenti in gara con una prestazione da grande ...

Beatrice Niederwieser/ Chi è la moglie di Red Canzian ex componente dei Pooh? : Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian, ex componente dei Pooh e cantante in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse in onda su Rai 1.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:49:00 GMT)

Red Canzian : età - altezza - peso - vita privata. La carriera con i Pooh - i figli Chiara e Philipp e il ritorno a Sanremo 2018 da ”single” : Una voce storica della musica italiana, Red Canzian torna a Sanremo 2018 con la canzone Ognuno ha il suo racconto. La canzone, scritta dallo stesso ex bassista dei Pooh insieme a Miki Porru, è un racconto di chi è oggi Red Canzian, che superati i 65 anni si guarda indietro: “Ne ho dipinta di primavera / ne ho incontrata di gente cara / Sono contento di me”. “Ho deciso di andare a Sanremo con questa canzone perché non è ...

Red Canzian a Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto (video) ritorna alla sua anima rock : Red Canzian a Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto, brano che ha scritto in collaborazione con Miky Porru. L'ex bassista dei Pooh non ha mai nascosto la sua vena rock, che qui emerge in tutta la sua forza. Il Festival di Sanremo è tornato a essere il palco dei Pooh, con Riccardo Fogli e Roby Facchinetti che partecipano in duetto con il brano scritto da Pacifico in Il segreto del tempo. La voce è rimasta quella dei grandi successi ...