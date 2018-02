Recensione | Storia Segreta dei Narcos | di Cecilia Gonzáles

Recensione : “L’ora più buia” Gary Oldman nei panni di Churchill per una storia di sacrificio - risolutezza ed audacia : Tutt’altro che perfetto, anzi, era una personalità a tratti eccessivamente vulcanica, quasi una mina vagante, un accanito fumatore di sigari e la sua giornata non poteva incominciare per il meglio se non accompagnava la prima colazione con due dita di scotch allungate con acqua… alle quali ne sarebbero poi seguite tante altre nel corso delle ventiquattro ore. Forse non sarà stato l’uomo che gli inglesi si meritavano, già promotore durante la ...