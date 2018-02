Recensione Honor 9 Lite | Miglior Smartphone A 200 Euro

Recensione Honor 9 Lite : Best buy? : Dopo aver pubblicato la nostra anteprima sul canale e aver passato un’intera settimana in sua compagnia, siamo pronti a dirvi tutto ciò che c’è da sapere su nuovo Honor 9 Lite , ulteriore device dell’azienda che va ad occupare la fascia media. Confezione La confezione di vendita del nuovo Honor 9 Lite presenta la medesima struttura degli ultimi dispositivi dell’azienda cinese, col nome del prodotto sulla facciata ...

Recensione Honor 7X : look giovane e grinta da vendere : Dopo aver assistito all’evento di lancio tenutosi a Londra lo scorso Dicembre, ci siamo presi un po’ di tempo per provare per bene uno degli ultimi arrivati di casa Honor. Senza attendere oltre, diamo un’occhiata più da vicino al nuovo Honor 7X! Confezione La confezione di vendita di Honor 7X si presenta nell’ormai classica colorazione azzurra, col nome del prodotto sulla facciata principale e alcune specifiche sul ...