Rapina a gioielleria a Frattamaggiore | titolare spara e uccide malvivente | ecco i dettagli

Napoli - Rapina in gioielleria nel centro di Frattamaggiore : il titolare spara e uccide un malvivente : Hanno tentato la spaccata nel centro di Frattamaggiore, nel Napoletano, in quel momento affollato di gente per lo shopping del sabato. Ma il titolare ha reagito sparando diversi colpi di pistola che hanno colpito a morte uno dei malviventi. I quattro sono arrivati in sella a due motorini e mascherati da Hulk, secondo quanto riporta Il Mattino, attorno alle 19.30. Ma il titolare della gioielleria Corcione di corso Durante ha estratto una pistola ...

Rapina in una gioielleria - sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : ucciso Rapinatore mascherato da Hulk : FRATTAMAGGIORE - Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una...

Rapina in una gioielleria - sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : ucciso Rapinatore : Finisce in tragedia la tentata Rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Colpo a gioielleria - sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : Rapinatore ucciso dal titolare : Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Colpo a gioielleria finisce in dramma : Rapinatore ucciso dal titolare : finisce in tragedia la tentata rapina a una gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto al negozio di corso Durante, in una zona molto affollata della...

Arrestati Rapinatori gioielleria Milano - il colpo a marzo 2017 : finita in arresto una banda composta da sei persone che, lo scorso marzo 2017, secondo gli Inquirenti avrebbe rapinato una gioielleria in una zona periferica di Milano, nel quartiere Forlanini " ...

Milano - Rapina in gioielleria : 6 arresti : Si tratta di una banda di persone esperte, con precedenti penali che ha pianificato il colpo, svaligiando, nel marzo scorso, una gioielleria con armi in pugno, spaccando le vetrine e portando via ...

Milano - sei arresti per Rapina in una gioielleria a marzo 2017 : Milano, 12 gen. (askanews) I poliziotti del Commissariato Scalo Romana hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei italiani, due donne e quattro uomini, indagati per la ...

Rapina in gioielleria - 6 arresti : MILANO, 12 GEN - Sei persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare per una Rapina commessa il 20 marzo 2017 in una gioielleria in via Marco d'Agrate, a Milano. Il provvedimento, ...

Milano : Rapinarono gioielleria - 6 arresti : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Sei persone sono state attestate dagli uomini del Commissariato Scalo Romana di Milano, in relazione alla rapina commessa in una gioielleria via Marco d'Agrate avvenuta il 20 marzo scorso nel capoluogo lombardo. Si tratta di due donne e quattro uomini. Nei loro confront

Parigi - Rapina all'Hotel Ritz : con ascia e fucili assaltano la gioielleria : rapina (da film) al centralissimo hotel Ritz di Parigi. Verso le 18,30 di mercoledì 10 gennaio il celeberrimo hotel a 5 stelle è stato preso d'assalto da cinque malviventi che, a viso coperto da...

Parigi - Rapina da film all'Hotel Ritz/ Ultime notizie video svaligiata gioielleria : lo scrittore e il commando : rapina da film al Ritz di Parigi, svaligiata la gioielleria dell'hotel: il bottino si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, rapinatori in fuga.

PARIGI - Rapina DA FILM ALL'HOTEL RITZ/ Video ultime notizie - commando armato ne svaligia la gioielleria : RAPINA da FILM a PARIGI, svaligiata la gioielleria dell'hotel RITZ: il bottino si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, due RAPINAtori sono ancora in fuga(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 23:15:00 GMT)

Milano - Rapina in una gioielleria di Brera : razzia di orologi - il bottino supera i 100mila euro : In due hanno fatto irruzione nel negozio fingendosi clienti, con una mazza hanno sfondato le vetrine per portare via gli orologi