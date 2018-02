' Quello che ho pescato era uno squalo'

Google Maps sta testando un pulsante screenshot che sostituisce Quello della condivisione : Google sta conducendo un test AB su Google Maps, sostituendo il pulsante dedicato alla condivisione delle informazioni su una località con un pulsante per effettuare uno screenshot e per copiare il link, senza però facilitarne la condivisione. L'articolo Google Maps sta testando un pulsante screenshot che sostituisce quello della condivisione è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Sono distrutto…”. Per la prima volta in tv - parla Francesco Monte. Nel salotto di Verissimo - l’ex naufrago racconta Quello che gli è successo e quel particolare scomodo sulla sua famiglia : Lo stavano tutti aspettando al varco. Francesco Monte dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi si è finalmente concesso in video. Per dire la sua ha scelto il pacato salotto di Silvia Toffanin, dove ha spiegato quello che sta accadendo nella sua vita. Fino ad oggi l’ex naufrago aveva solo lanciato dei messaggi social. Attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che era tranquillo, dispiaciuto e pronto a difendersi. Ma ...

Quello che Jessica ha scritto nel suo ultimo messaggio su WhatsApp Video : #Jessica era una ragazza bionda, arrivata attraverso un annuncio online a casa di #Garlaschi, l'uomo che di mestiere faceva il tranviere come suo padre. Quel padre assente troppo spesso, nella sua vita e in quella del fratello più giovane di lei. Viveva lì in subaffitto, dove lo spazio riservato a lei, era costituito dal modesto divano del salotto. Era bella, capelli lunghi, amava gli animali, e di loro sul suo profilo Facebook postava foto, ...

Tutto Quello che in realtà Darwin non ha mai detto : (Foto: Getty Images) Ogni anno, nei dintorni del 12 febbraio, in Tutto il mondo si tengono gli eventi Darwin Day. Conferenze, incontri, visite guidate, giornate di studi celebrano il naturalista che assieme a Alfred Russel Wallace ha cambiato la nostra idea della vita. Come si può vedere dall’elenco aggiornato da Pikaia, anche in Italia gli eventi di questo tipo sono sempre numerosi e partecipati, e anche dalle nostre bacheche sui social ...

Sanremo - cosa c’è dietro la vera storia di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè. Uno dei pezzi che emoziona di più ma che non tutti hanno davvero capito. Quello che c’è da sapere : Tra le canzoni più belle di questo festival c’è sicuramente quella di Max Gazzè. Ma il testo lo avete capito? La leggenda di Cristalda e Pizzomunno è vera, ed è diffusa in tutta la Puglia. C’era una volta un bellissimo pescatore che ogni giorno solcava il mare di Vieste. Le fiabe non sono relegate alla nostra infanzia, fanno parte della nostra vita e Max Gazzé le fa risuonare anche nel 68esimo festival di Sanremo. Con una ...

Sanremo 2018 - bufera su Enzo Miccio : 'Arisa ha scoperto Quello che avrebbe dovuto coprire...' : Arisa è stata ospite durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2018 . Ha cantato con Caccamo e ha mostrato un look decisamente inedito: capelli lunghi e apparecchio ai denti. Sui social sono ...

Notizie Milan - Gattuso : ”Dobbiamo continuare a credere in Quello che facciamo” : L’allenatore rossonero è soddisfatto per la vittoria maturata sul campo della SPAL ed elogia Cutrone: ”A livello tecnico ha grandi qualità”. Nel secondo anticipo della 24esima giornata di Serie A, il Milan vince per 4-0 contro la SPAL allo stadio ”Paolo Mazza” di Ferrara. Due gol di Patrick Cutrone (2′ e 65′) e le reti di di Lucas Biglia al 68′ e Fabio Borini al 90′ consentono alla ...

Sanremo 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto Quello che c'è da sapere : Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a Claudio Baglioni sia la...

“Assassini”. Choc in aereo - al momento dell’imbarco : questa ragazza si presenta a bordo con il proprio animaletto - ma Quello che la costringono a fare le hostess è davvero terribile. E il caso scatena un vero putiferio : Mi dispiace ma il criceto non può salire a bordo. Una frase categorica, che non lascia spazio a tante interpretazioni. A pronunciarla una hostess al momento dell’imbarco. E così Belen Aldecosea,studentessa di 21 anni di Miami Beach,si è trovata a dover buttare la sua adorata Pebbles nello scarico della toilette. Ora la giovane ha denunciato la compagnia aerea, accusandola di averla costretta a prendere quell’atroce decisione. ...

'Quello che rimane' di Paula Fox : se la coppia è in crisi - allontana il gatto : In classifica torna Jojo Moyes con Sono sempre io , Mondadori, che si piazza al 6° posto, al 9° arriva il pamphlet di Alan Friedman intitolato Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che ...

Quello che dovete sapere su Federica Sciarelli - ospite a Sanremo venerdì : È una giornalista e conduttrice, famosa per aver reso “Chi l'ha visto” il programma che conosciamo oggi: sarà tra gli ospiti della quarta serata di Sanremo The post Quello che dovete sapere su Federica Sciarelli, ospite a Sanremo venerdì appeared first on Il Post.

Tv in streaming : dove vederla e tutto Quello che c'è da sapere : Per consentire la ricezione dello streaming su una Tv classica, invece, vi torneranno utili device come i mediacenter o Google Chromecast. dove vedere la TV in streaming? La rete include una serie ...

Tutto Quello che dovresti sapere sul gin : Il gin è un distillato di cereali aromatizzato con spezie, erbe, piante e radici – i cosiddetti botanicals. Può avere decine di note diverse come limone, cardamomo, angelica, coriandolo, arancio e liquirizia, ma quella preponderante è il ginepro. Il suo nome deriva proprio da genièvre (la parola francese che indica questa pianta dalle bacche blu scuro) e ad inventarlo nel ‘600 sembra essere stato Franciscus Sylvius, un professore di ...