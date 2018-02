' Quando il nostro mondo ha smesso di essere cristiano' Il libro di Cuchet

Smetto Quando voglio – Ad Honorem segna un passaggio epocale nel nostro cinema : Finalmente la banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è ascesa all’empireo dell’epica del cinema. Nei primi due film della prima trilogia propriamente detta del cinema italiano i ricercatori disperati, finiti in una cucina di un ristorante, a lavorare per un benzinaio o a fingersi ignoranti per elemosinare un posto in uno sfasciacarrozze, erano dei cialtroni iperfunzionanti, capaci di applicare le loro conoscenze al crimine e con esse ...

Smetto Quando voglio – Ad Honorem segna un passaggio epocale nel nostro cinema : Finalmente la banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è ascesa all’empireo dell’epica del cinema. Nei primi due film della prima trilogia propriamente detta del cinema italiano i ricercatori disperati, finiti in una cucina di un ristorante, a lavorare per un benzinaio o a fingersi ignoranti per elemosinare un posto in uno sfasciacarrozze, erano dei cialtroni iperfunzionanti, capaci di applicare le loro conoscenze al crimine e con esse ...