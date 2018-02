: PyeongChang, libera rinviata a giovedì - NotizieIN : PyeongChang, libera rinviata a giovedì - zazoomblog : Sci alpino Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 UFFICIALE! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i… -

Si apre con un rinvio il programma dello sci alpino. La, in programma alle ore 3 della notte,è stataa data da destinarsi per le avverse condizioni meteo. Lo ha stabilito la Fis, dopo una ricognizione nella mattinata coreana, ma il vento in quota era davvero troppo forte e avrebbe messo a rischio la sicurezza dei discesisti. Così è arrivato il rinvio. La gara verrà disputata giovedì alle 11 Il super-g maschile, che si sarebbe dovuto disputare giovedì, slitta alle ore 11 di venerdì. Così gli organizzatori.(Di domenica 11 febbraio 2018)