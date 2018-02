PyeongChang 2018 | slittino maschile | l' azzurro Fischnaller sfiora il podio

Olimpiadi PyeongChang 2018 : Windisch sblocca l’Italia. Il grande equivoco Fischnaller. Ora i giorni della trincea… : Considerando il rinvio della discesa maschile di sci alpino, quest’oggi le possibilità che l’Italia rimanesse ancora a secco di medaglie alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 erano molto alte. Per questo, al netto del bronzo di Dominik Windisch nel biathlon, la giornata va archiviata positivamente e con il bicchiere mezzo pieno. E’ altrettanto vero, tuttavia, che resta molto amaro in bocca per non aver capitalizzato alcune ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PyeongChang/ Risultati - italiani - programma. L'Italia è 11^ nel medagliere : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 11 febbraio il medagliere si arricchirà con sette finali(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:31:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari del team event (lunedì 12 febbraio). Per l’Italia Carolina Kostner e Cappellini / Lanotte! : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. In programma lunedì, vedremo il programma libero maschile, quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, Carolina Kostner e ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sandra Robatscher ed Andrea Voetter si giocano il posto nel team-relay : Terminato il singolo maschile, che poche ore fa ha assegnato le medaglie al termine di una gara clamorosa, domani si torna a gareggiare per quanto riguarda lo Slittino, con le donne impegnate nelle prime due run del singolo femminile. Sul ghiaccio olimpico di PyeongChang saranno impegnate, ovviamente, anche due azzurre: si tratta di Sandra Robatscher e Andrea Voetter, che oltre a giocarsi un risultato importante, avranno a disposizione la gara ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : è tempo dell’inseguimento - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer vanno a caccia di Laura Dahlmeier : Messa in archivio la prova sprint di ieri (clicca qui per la cronaca), le donne sono già pronte a tornare in pista, nella giornata di domani, lunedì 12 febbraio, per la gara ad inseguimento che scatterà alle 11.10 ora italiana (le 19.10 coreane). Davanti a tutti, in questi 10 chilometri, scatterà la medaglia d’oro, la tedesca Laura Dahlmeier che proverà a dimostrare di essere sbarcata all’Alpensia Biathlon Centre nella forma giusta. ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domani gli inseguimenti! Programma - orari e tv! Lisa Vittozzi e Dominik Windisch ci credono! : L’Italia vuole continuare a sognare con il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint, gli azzurri saranno assoluti protagonisti anche nelle prove a inseguimento in Programma lunedì 12 febbraio. Tra le donne ci proverà Lisa Vittozzi: è sesta a 41 secondi dalla leader Laura Dahlmeier, con una prova di qualità al poligono può assolutamente puntare alle medaglie. Tutti ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (lunedì 12 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. In programma lunedì, vedremo il programma libero maschile, quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller : “Non ho vinto per gli errori di ieri - non c’entra la sfortuna. Olimpiadi diverse dalla Coppa del Mondo” : Dominik Fischnaller mastica amaro dopo il quarto posto ottenuto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo slittinista azzurro, dopo una prima giornata complicata, si è reso protagonista di una grande rimonta ma la medaglia di bronzo è sfumata per soli due centesimi. Queste le dichiarazioni che l’altoatesino ha rilasciato alla Fisi: “Non ho vinto la medaglia a causa degli errori che ho commesso nella prima giornata, aver fatto ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara in gigante. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Le donne dello sci alpino sono pronte per fare il loro debutto. Sarà il gigante ad aprire il programma di gare, lunedì 12 febbraio. La caccia è aperta a Mikaela Shiffrin, che inaugurerà un ricco calendario che la vede impegnata in tutte e 5 le prove individuali. L’americana è la natura favorita, nonostante venga da quattro gare non certo perfette considerando i suoi standard. Le principali avversarie della Shiffrin parlano italiano. ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner a caccia di punti importanti per una medaglia nella gara a squadre : Lo splendido programma corto realizzato da Carolina Kostner e il secondo posto conquistato da Valentina Marchei e Ondrej Hotarek nel libero delle coppie di artistico hanno di fatto acceso una speranza di medaglia concreta per la gara a squadre di Pattinaggio delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La regina azzurra ha pattinato un primo segmento di gara in modo eccelso nonostante la piccola sbavatura sul triplo toeloop chiamato sottoruotato in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di domenica 11 febbraio : capolavoro Dominik Windisch - che rimpianti per Dominik Fischnaller : E’ stata una giornata emozionante, nel bene e nel male, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli italiani. Dominik Windisch, 9: realizza la gara della vita, conquistando una medaglia di bronzo insperata nella sprint maschile di biathlon. Sugli sci è stato formidabile e questo lascia ben sperare in vista delle prossime gare, soprattutto per la staffetta mista. Certo, senza quell’errore ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin si difende nelle prime prove libere. Rydzek e Riessle i migliori : prime prove libere per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affida naturalmente ad Alessandro Pittin, bronzo ai Giochi di Vancouver 2010 e argento ai Mondiali 2015. Il carnico si è comportato discretamente: 29esimo nel primo salto (88.5 metri per 20.8 punti) e 35esimo nel secondo (90.0 metri per 36.0 punti). Naturalmente l’azzurro dovrà difendersi nella prova dal trampolino per poi scatenarsi ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e gli azzurri in gara. Tocca agli inseguimenti! Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : È tempo di inseguimenti nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le sprint, Tocca alle due gare, maschile e femminile, che vedono al via i primi 60 delle due prove veloci. In campo femminile la favorita assoluta è la vincitrice della sprint Laura Dahlmeier, che può contare su un vantaggio notevole sulle altre protagoniste. Ma è una gara in cui può succedere di tutto. Lisa Vittozzi, dopo l’ottimo sesto posto nella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (lunedì 12 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno ben 21 gli italiani in gara nella giornata di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo carte davvero molto importanti. Si parte a razzo con il gigante femminile: siamo nelle mani di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Manuela Moelgg. Nel team event di pattinaggio artistico siamo in lotta per una medaglia: tutti con Carolina Kostner che proverà a trascinare la squadra completata da Matteo ...