Premier | Liverpool passa a Southampton

Probabili Formazioni Southampton-Liverpool - Premier League 11-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Undici titolare per i Saints, turnover per i Reds? La domenica di Premier League si concluderà con l’ultima sfida valevole per la 27^giornata tra i padroni di casa del Southampton e il Liverpool al St Mary’s Stadium. I Saints, che vengono dalla vittoria importantissima contro il WBA, vogliono continuare nel loro cammino per cercare di allontanarsi ...

Premier League - Liverpool e Tottenham danno spettacolo : ad Anfield è 2-2 : Un finale palpitante, incredibile: poteva vincere il Tottenham , 86', , poi avrebbe potuto prevalere il Liverpool , 91', , alla fine il rigore di Harry Kane , 95', ha messo tutti d'accordo ad Anfield ...

Premier - Liverpool Tottenham 2-2. Doppietta di Salah - pari di Kane al 94' : Liverpool-Tottenham 2-2 3' e 92' Salah , L, , 79' Wanyama , T, , 95' rig. Kane , T, IL TABELLINO Liverpool , 4-3-3, : Karius; Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Emre Can, Henderson , 65' ...

Premier - Liverpool Tottenham in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE : LIVErpool-Tottenham 0-0 formazioni ufficiali LIVErpool , 4-3-3, : Karius; Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Emre Can, Henderson, Milner: Salah, Firmino, Mané Tottenham , 4-2-3-1, : Lloris; ...

Probabili Formazioni Liverpool-Tottenham - Premier League 04-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Nel Liverpool nessuna novità, Aurier dovrebbe riposare negli Spurs. La domenica di Premier League, valevole per la 26^giornata di concluderà con il big match di Anfield tra i padroni di casa del Liverpool e il Tottenham. Padroni di casa che vengono dalla facile vittoria in trasferta contro l’Huddersfield, che gli ha permesso di conquistare i 3 punti ...

Premier League : il Liverpool batte l'Huddersfield ed è terzo : I Reds vincono 3-0 e agganciano il Chelsea. Super Swansea: 3-1 all'Arsenal. Il West Ham di Joao Mario pareggia 1-1 con il Crystal Palace

Premier League - Emre Can a segno con il Liverpool : TORINO - Il Liverpool passa sul campo dell'Huddersfield in una gara valida per la 25esima giornata di Premier League. I 'reds' si sono imposti per 3-0 e a sbloccare il risultato, al 26', ci ha pensato ...

Premier - c'è Tottenham-United. Liverpool - attesa una reazione : TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED , mercoledì 31 gennaio ore 21, diretta su Sky Sport 3 HD, Mercoledì le altre 7 gare, tra cui spicca il big-match Tottenham-Manchester United. Momento positivo per entrambe,...

Probabili Formazioni Huddersfield Town-Liverpool - Premier League 30-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield Town-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Tre assenze pesanti nei padroni di casa, altra occasione dal 1′ per Van Dijk. La 25^giornata di Premier League vedrà la sfida del John Smith’s Stadium tra i padroni di casa dell’Huddersfield Town e gli ospiti del Liverpool. Padroni di casa che si apprestano a questo match dopo il pareggio in FA Cup contro il Birmingham, che li ...

Probabili Formazioni Swansea-Liverpool - Premier League 22-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Swansea-Liverpool, Premier League 2017/2018, ore 21.00: Cambio modulo in casa Swansea, occasione dal 1′ per Van Dijk nei Reds. La domenica di Premier League valevole per la 24^giornata vede la sfida tra Swansea e Liverpool al Liberty Stadium. I padroni di casa vengono da un buon pareggio in casa del Newcastle nell’ultima giornata, ma la situazione di classifica è ancora molto pericolosa e 3 punti potrebbero ...

Premier - spettacolo ed emozioni ad Anfield : il Liverpool supera il City 4-3 : La prima sconfitta del Manchester City è clamorosa, perché arriva dopo 20 vittorie e 2 pari. Ma la squadra allenata da Pep Guardiola ha avuto il merito di non mollare fino alla fine e, da un possibile ...

Premier - Liverpool-Manchester City 4-3 : Klopp e Salah fermano la corsa di Guardiola : Il Liverpool mette fine alla corsa da imbattuto del Manchester City di Guardiola: ad Anfield finisce 4-3, con due gol negli ultimi minuti degli uomini di Pep, travolti a inizio ripresa dalle folate ...

Formazioni Ufficiali Liverpool-Manchester City - 14-01-2018 Premier League : Premier League 23^ Giornata 2017-2018: Liverpool-Manchester City, le Formazioni Ufficiali, Domenica 14 Gennaio. E’ il big match della ventitreesima giornata di Premier League quello che mette di fronte Liverpool e Manchester City ad Anfield Road. I Reds sono reduci dalla vittoria nel derby di FA Cup, ma che devono fare i conti con un clima tutt’altro che sereno in casa data la partenza di Coutinho direzione Barcellona. I Citizens, invece, ...