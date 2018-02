: Posticipo serie A, Roma-Benevento 5-2 - NotizieIN : Posticipo serie A, Roma-Benevento 5-2 - ZO_it : Serie A, posticipo 24^ giornata: Roma-Benevento 5-2. @SerieA_TIM - CybFeed : #BreakingNews Posticipo serie A, Roma-Benevento 5-2 -

'Manita', ora quarta, alneldel 24° turno. Avvio choc per i giallorossi, bucati al 7' da tiro di Guilherme deviato da Manolas. Bravo Puggioni su Dzeko, al 26' è il gran colpo di testa di Fazio su punizione di Kolarov.Per il sorpasso ci vuole però la ripresa.Uno-due micidiale al 59' e 62': cross di Under e testa di Dzeko; giocata di Perotti e stoccata di Under. Il turco si regala la doppietta con un destro a giro (75'). Dopo 1' zampata di Brignoli su cross di Lombardi. Chiude al 92' il rigore di Defrel.(Di domenica 11 febbraio 2018)