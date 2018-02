Porzûs | 73 anni fa l’eccidio di 17 partigiani della brigata Osoppo da parte dei Gap

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2018) Quest’anno a Faedis, alla cerimonia per il 73esimoversario, di cittadini ce n’erano pochi.delle malghe diper il Friuli resta una ferita aperta nonostante la simbolica riappacificazione tra alcuni dei sopravvissuti, don Redento Bello (Candido) e GiovPadoan (V). Tra il 7 e il 18 febbraio del 1945, in quello che oggi è il comune di Faedis, 17-Friuli (di orientamento cattolico e liberale) furono uccisi da un gruppo didelle Brigate Garibaldi, vicini al Pci, guidati da Mario Toffanin (Giacca). Tra gli altri, furono uccisi il comandanteFrancesco De Gregori (Bolla), zio del cantautore, Gastone Valente (Enea), commissario politico delle brigate ‘Giustizia e Libertà’, e Guido Pasolini (Ermes), fratello dello scrittore Pierpaolo. Secondo i ‘gappisti’ gli osovani erano in ...