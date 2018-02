Polizia nel mirino a Macerata | mozziconi in faccia agli agenti

Polizia di Stato : problemi e prospettive di un'intera categoria nel congresso Siulp : I lavori congressuali del sindacato di Polizia sono stati preceduti da un convegno su economia, sviluppo e immigrazione 09.02.2018 • 12:46

Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare la giornata mondiale per la sicurezza informatica ' Safer Internet Day 2018' - la Polizia ... : ... anche attraverso l'App scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone o su tablet, sia per il mondo Apple che Android'.

CASO SCHWAZER/ A Colonia farsa grottesca - Polizia tedesca complice - sventata dal colonnello del Ris : CASO SCHWAZER. Stamani al laboratorio di Colonia attorno al prelievo delle urine di Alex SCHWAZER si è vissuto uno scontro durissimo.

CASO SCHWAZER/ A Colonia farsa grottesca (Polizia tedesca complice) sventata dal colonnello del Ris : Si temevano agguati e agguato c'è stato. Stamani al laboratorio di Colonia attorno al prelievo delle urine di Alex SCHWAZER si è vissuto uno scontro durissimo.

“Faccio godere almeno 100 uomini”. Ma la Polizia non la prende bene… Giovane ed esuberante - lancia una sfida (vietata ai minori). Le cose - però - finiscono nel peggiore dei modi. La storia - decisamente sopra le righe - di questa ‘scatenata’ e discussa ragazza : Un arresto avvenuto all’alba, con il sole che iniziava a fatica a sorgere e lei, discussa modella del mondo dell’hard, costretta a uscire di casa in fretta e furia con le manette ai polsi, pochissimi vestiti addosso come d’altronde è solita presentarsi confermando la sua voglia di provocare. Una notizia che ha fatto il giro dei social quella dei guai con la legge di Chen Qianqian, meglio famosa in rete con il nome ...

Striscia la notizia/ Blitz di Carabinieri e Polizia nell'Arena resa nota da Vittorio Brumotti : Striscia la notizia va in onda questa sera, mercoledì 31 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Ultime puntate per Michelle Hunziker e Gerry Scotti che lasceranno il testmone a Ficarra e Picone.

Portalettere imbosca la posta per 8 anni. Ecco cosa trova la Polizia nel suo garage di Vicenza : sequestro record : Da almeno otto anni, a partire dal 2010, ha nascosto parte della corrispondenza che da dipendente delle Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare. Ora un Portalettere “infedele”, un 56enne di origini napoletane residente in provincia di Vicenza, è stato denunciato dalla Polizia del capoluogo berico. Gli investigatori hanno trovato più di mezza tonnellata, precisamente 573 chilogrammi, di invii postali nascosti all’interno del ...

Mosca : blitz della Polizia russa nella Fondazione di Navalny - oppositore di Putin : La polizia ha effettuato un blitz nella sede moscovita della Fondazione anticorruzione dell'oppositore Alexiei Navalny, ufficialmente per un "allarme bomba". Lo riporta la testata online Meduza, secondo cui gli agenti hanno sequestrato computer, server e telecamere.Oggi in molte città russe si svolge una manifestazione antigovernativa e antielettorale organizzata da Navalni contro le presidenziali del 18 marzo, alle quali il blogger non ...

Russia - Polizia irrompe nella sede del leader dell'opposizione Navalny - : Gli agenti, secondo la Bbc , avrebbero giustificato il raid con degli accertamenti per un allarme bomba. Sul profilo Twitter del leader dell'opposizione un video mostra interrogatori e perquisizioni. ...

Spari nel centro di Amsterdam - Polizia : una vittima e due feriti : Una sparatoria è avvenuta a Grote Wittenburgerstraat nel centro di Amsterdam, in Olanda. Il bilancio diramato dalla polizia è di una vittima e due persone ferite.

Prostituta ungherese travolta e uccisa da un treno nel modenese - la Polizia : "E' stato un omicidio" : Arietta Mata, 24 anni, è stata investita nella notte tra sabato e domenica a Gaggio, tra Modena e Castelfranco Emilia. Qualcuno potrebbe averla spinta sotto al convoglio