Pokemon per Switch | secondo alcune indiscrezioni il gioco concluderà la fase di

Tutte le novità Pokémon GO per San Valentino e oltre : i bonus per gli allenatori da oggi 9 febbraio : Pur non avendo programmato un vero e proprio evento Pokémon GO di San Valentino, tante novità sono state confermate dagli sviluppatori per il noto titolo mobile nelle scorse ore. L'avvento di nuovi Pokémon ma anche di bonus ad hoc pensati per gli allenatori di tutto il mondo, sono pronti a fare la loro comparsa proprio oggi 9 febbraio. Focus sui Pokémon della regione di Hoenn a partire da oggi ed in particolare sarà Rayquaza a fare la sua ...

Sei cose da sapere sul prossimo aggiornamenti di Pokèmon GO con Missioni Storia e Sfida : Inizio febbraio ricco di novità per tutti coloro che seguono sempre con grande interesse le vicende di Pokèmon GO, stando alle informazioni emerse oggi 7 febbraio. A pochissime ore di distanza dall'ultimo aggiornamento sfornato per gli utenti iOS e Android, infatti, bisogna prendere atto dei nuovi risvolti che potrebbero coinvolgere il titolo sviluppato da Niantic. Proviamo dunque a chiarire alcuni concetti, non prima di rimandarvi al dettaglio ...

Pokémon per Nintendo Switch : un leak svela gli starter dell’ottava generazione? : Un rumor parecchio roboante scuote la Rete, come accade per ogni titolo dedicato ai Pokémon in arrivo per una piattaforma Nintendo: il 2018 dovrebbe essere l'anno in cui i mostriciattoli di Game Freak arriveranno sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, e dei leak arrivati in Rete nelle ultime ore sembrano anticipare quali saranno gli starter dell'ottava generazione dei Pokémon. Dal web sono emersi, quindi, quelli che potrebbero essere i ...

Pokémon Ultrasole e Ultraluna protagonisti di uno sconto imperdibile : Fan di tutto il mondo dei Pokémon, unitevi! Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sono acquistabili su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. I due titoli per Nintendo 3DS sono soggetti al 33% di sconto sulle pagine del noto retailer online. Inseriti a listino al prezzo standard di 44,99€, entrambi i prodotti possono essere acquistati adesso a meno di 30€. Non sappiamo fino a quando saranno estesi gli sconti, quindi il consiglio è ...

Utili consigli per affrontare Aggron in Pokémon GO : nuovo Raid Boss davvero ostico : Gennaio non ha regalato fino a questo momento grandissime novità per gli allenatori di Pokèmon GO in possesso di un device Android o iOS, fatta eccezione per gli eventi che abbiamo trattato anche nella giornata di ieri sulle nostre pagine. Oggi 24 gennaio, però, tocca necessariamente prendere in esame un aggiornamento automatico che potrebbe far piacere a tanti utenti, visto che sta facendo il suo ingresso in campo un personaggio invocato a gran ...

Secondo evento Pokémon GO Community Day stabilito per febbraio : data - orario e creatura rara disponibile : Dopo il grande successo del primo evento Pokémon GO Community Day che ha appena avuto luogo questa domenica 21 gennaio, ecco che gli sviluppatori di Niantic, solo qualche ora fa, hanno svelato la prossima data per l'appuntamento speciale con il gioco mobile. Come promesso, la nuova occasione di gioco sarà mensile e difatti c'è una un nuovo giorno da segnare in calendario, solo tra una manciata di settimana. Il prossimo Pokémon GO Community ...

Bayonetta 3 e Pokémon per Switch in arrivo nel 2018? : Dopo un 2017 ricchissimo, i possessori di Nintendo Switch guardano al 2018 e tra i titoli in arrivo sulla console Nintendo spiccano sicuramente due IP attesissime, l'annunciato RPG dei Pokémon e Bayonetta 3, che ha lasciato tutti a bocca aperta dopo essere stato rivelato a sorpresa durante i The Game Awards 2017.Entrambi al momento non sono corredati da una data di lancio ufficiale, ma secondo alcuni un recente sondaggio diffuso da Nintendo ...

Tutti i segreti su Kyogre e Community Day per Pokèmon GO da oggi 13 gennaio : La settimana che volge al termine ci ha presentato fondamentalmente due novità con Pokèmon GO. La prima l'abbiamo riportata qualche giorno fa, in merito al supporto sospeso per alcuni device iPhone ed iPad tra non molto tempo, con Tutti gli approfondimenti del caso. La seconda è stata ufficializzata proprio nel corso delle ultime ore e riguarda l'arrivo sulla scena di Kyogre, Pokémon Leggendario di tipo Acqua, che sarà disponibile all'interno ...

Pokémon GO presenta i Community Day - eventi speciali per gli allenatori : Il team di Pokémon GO annuncia i Community Day, giornate speciali dedicate agli allenatori. Si comincia tra poco più di una settimana. L'articolo Pokémon GO presenta i Community Day, eventi speciali per gli allenatori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Pornhub rivela la classifica dei personaggi dei videogiochi più cercati : dominio di Overwatch e Pokémon : Come da tradizione il noto sito per adulti Pornhub ha condiviso diversi dati riguardanti il 2017 andando a coprire anche alcune curiosità legate al mondo dei videogiochi.Come sottolineato da Eurogamer.net, sono soprattutto due le statistiche più interessanti tra quelle legate direttamente al nostro medium preferito. La prima è una classifica che ci mostra i personaggi più cercati sul portale, una classifica con un dominio targato Overwatch e ...

Pokémon GO non funzionerà più su iPhone senza iOS 11 dal 28 febbraio : ecco perché : Davvero una doccia fredda per una buona fetta di giocatori di Pokémon GO in possesso di un iPhone quella di oggi 10 gennaio. Tutti coloro che hanno a disposizione un melafonino non aggiornato ad iOS 11, vuoi per limitazioni software vuoi per scelta personale, non potranno più giocare al noto titolo mobile da fine febbraio, più esattamente dal giorno 28 quando sarà rilasciato un aggiornamento ad hoc "limitante". Chi è realmente interessato dal ...

Pokémon 1 e 0 sarà il titolo del videogioco per Nintendo Switch nel 2018? : Nuove indiscrezioni emergono dal web e riguardano il mondo Nintendo: in particolare, dopo aver lanciato un'indiscrezione stuzzicante sul possibile arrivo di una valanga di titoli per Nintendo Switch, parliamo stavolta del nuovo episodio dei Pokémon attualmente in sviluppo per la piattaforma ibrida e in arrivo presumibilmente nel corso del 2018. Il titolo ufficiale dei due nuovi capitoli sarà... Pokémon 1 e 0? Se non le nomenclature ufficiali, ...

Indiscrezioni su Pokemon per Switch : modifiche al sistema di combattimento in arrivo? : Sappiamo tutti che il prossimo capitolo principale della celebre saga dei Pokemon uscirà per la nuova console arrivata in casa Nintendo, Switch, ma per un po' di tempo non si è saputo altro.Ora invece, come riferisce Nintendoenthusiast, pochi giorni prima del nuovo anno sembrerebbe ci siano delle Indiscrezioni riguardo il nuovo capitolo in arrivo. Vale la pena ricordare che si tratta di Indiscrezioni in alcun modo confermate, per cui vanno prese ...