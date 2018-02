Piattaforma Eni bloccata al largo Cipro | tensione Ankara-Nicosia

Farnesina : ogni passo diplomatico sul caso della Piattaforma Eni : La Farnesina è impegnata "al più alto livello", con le proprie rappresentanze diplomatiche a Nicosia e ad Ankara, per risolvere la situazione della piattaforma Saipem 12000 fermata dalla Marina Militare turca mentre era in viaggio verso Cipro. Erdogan è insofferente alla presenza straniera nella zona dove è stato individuato un nuovo punto di perforazione

Telemedicina : inventata una Piattaforma per prevenire il cancro orale : WEB E MEDICINA. Internet e medicina spesso non vanno d’accordo. Il paziente infatti è diventato un navigatore web e cerca su internet informazioni mediche sulla base della sua presunta malattia. Questo crea un’alterazione del rapporto medico-paziente, in quanto il secondo si ritiene pronto ad una relazione “alla pari” (in gergo “orizzontale”) con lo specialista. Tuttavia, pur essendo informato, non è formato. È necessario limitare i rischi del ...