Philip Roth | il bisbetico domato da una giornalista francese

vanityfair

(Di domenica 11 febbraio 2018) Ma perché non risponde? E dire che busso forte. Dalla finestra vedo il computer acceso. Allora è in casa. Provo a entrare. La porta è chiusa a chiave. Panico. Immagino il peggio. Sarà in bagno, steso a terra privo di conoscenza. Magari morto. Sì, morto! Il grandeè morto il 14 settembre 2010 nella sua casa di campagna del Connecticut. E io, che sono venuta a trovarlo per parlare di Indignazione, il suo ultimo romanzo, sarò invece costretta a scrivere il suo necrologio. Devo sfondare la porta? Chiamare aiuto? Per complicare ulteriormente le cose, lui non ha il cellulare. Lascio un messaggio sulla segreteria di casa: «, sono Jo, sono qui, ma non c’è nessuno, chiamami appena puoi». Lascio anche un bigliettino sulla porta, con il mio numero, precisando che aspetterò un po’ nel paese vicino. Tre ore dopo sto andando a New York. Suona il cellulare. Numero sconosciuto: «Sono ...