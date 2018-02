Pattinaggio figura | la Kostner trascina l’Italia in finale

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - iniziato il Team event del Pattinaggio di figura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al Team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Pattinaggio di Figura Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Pattinaggio DI Figura Olimpiadi Invernali 2018. Il Pattinaggio di Figura è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 9 al 25 febbraio presso la Gangneung Ice Arena. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Pattinaggio di Figura ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Le competizione sono una maschile, una femminile, due ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si parte col team event - atleti russi favoriti : Il team event di Pattinaggio di figura avrà iniziò già venerdì, nella mattinata sudcoreana (in Italia saranno le due di notte), ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. La prova proseguirà poi domenica e lunedì, con l’assegnazione delle medaglie. Introdotta nel programma a cinque cerchi quattro anni fa, la prova a squadre vide in quell’occasione la vittoria dei padroni di casa ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : niente team event per Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : Dopo il giapponese Yuzuru Hanyu, anche la coppia di danzatori francesi composta da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron ha annunciato che non prenderà parte al team event, gara che aprirà le competizioni di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Disponendo di una seconda coppia di danza, quella formata dai giovani Marie-Jade Lauriault e Romain Le Gac, la Francia potrà comunque prendere parte alla gara a ...

Pattinaggio di figura - Four Continents 2018 : Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker vincono il titolo nella danza - Shoma Uno comanda il corto maschile : Seconda giornata di competizioni a Taipei, dove sono in corso di svolgimento i Four Continents Championships 2018, la rassegna che riunisce i migliori pattinatori extraeuropei. La danza è stata la prima specialità ad assegnare le medaglie, infatti la free dance ha aperto il programma odierno, dopo che ieri si era già svolto il primo segmento di gara. Al comando al termine della short dance, gli statunitensi Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker hanno ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Carolina Kostner guida la pattuglia azzurra : Tutto confermato per quanto riguarda la squadra azzurra di Pattinaggio di figura per la prossima rassegna a cinque cerchi. Terminata la rassegna nazionale di Milano, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) aveva infatti già ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Nessuna sorpresa nelle convocazioni, visto che in Corea del Sud andranno tutti i ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : esclusi Ksenia Stolbova ed Ivan Bukin - la Russia perde due coppie : Continua a perdere pezzi la squadra russa in vista dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, e questa volta a farne le spese è la formidabile nazionale di Pattinaggio di figura, reduce dal dominio dei Campionati Europei. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha infatti comunicato che non saranno ammessi in gara Ksenia Stolbova ed Ivan Bukin, entrambi medagliati nella recente rassegna continentale. Stolbova, vincitrice della medaglia ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Alexander Majorov escluso dalla selezione svedese : Unico svedese qualificato ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, Alexander Majorov non potrà gareggiare in Corea del Sud. Il ventiseienne di origine russa, infatti, aveva conquistato il ticket a cinque cerchi in occasione del Nebelhorn Trophy, ma, nonostante il buon settimo posto degli ultimi Campionati Europei, è stato escluso dalla selezione svedese, non avendo raggiunto i punteggi richiesti dalla sua federazione nazionale. Majorov, ...

Pattinaggio di figura - Four Continents 2018 : l'elenco completo dei partecipanti ed i favoriti della rassegna di Taipei : Con l'assenza dei cinesi, la prova delle coppie d'artistico potrebbe regalare uno storico successo agli australiani Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor , campioni del mondo junior e ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : il medagliere e le statistiche della rassegna continentale : Si sono conclusi sabato a Mosca i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018. Il bilancio della rassegna continentale ci restituisce ancora una volta un dominio della Russia, che ha ottenuto due titoli e ben nove medaglie complessive sulle dodici a disposizione. Nelle coppie d’artistico, in particolare, Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov hanno conquistato il loro secondo titolo consecutivo, mentre per la nazionale russa si tratta ...

Pattinaggio di figura - Four Continents 2018 : l’elenco completo dei partecipanti ed i favoriti della rassegna di Taipei : Terminata la rassegna continentale europea, l’attenzione degli appassionati di Pattinaggio di figura si sposta ora verso Taipei, che la settimana prossima ospiterà i Four Continents Championships 2018, la rassegna che mette di fronte i migliori pattinatori extraeuropei. Innanzi tutto, va segnalato che gli Stati Uniti ed il Canada hanno deciso di schierare le seconde linee, ovvero gli atleti che non saranno in gara alle Olimpiadi di ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Carolina Kostner resta la stella di un’Italia competitiva su tutti i fronti : Si sono concluse ieri a Mosca le competizioni dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, con la squadra azzurra che ha ottenuto una medaglia di bronzo grazie alla solita Carolina Kostner, al suo undicesimo podio nella rassegna continentale, record ora condiviso con la sovietica Irina Rodnina. Un risultato importante, che permette all’Italia di figurare nel medagliere della manifestazione per la tredicesima volta consecutiva, ...

Pattinaggio di figura - Europei 2019 : le quote di partecipazione per la prossima edizione. Cambiamenti per l’Italia : Dopo Mosca, sarà la capitale bielorussa Minsk ad ospitare i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2019. I risultati di quest’anno hanno determinato le quote per la prossima edizione della rassegna continentale. La Russia sarà ancora una volta l’unica a poter schierare tre entry per specialità, il massimo consentito. Ma, alle spalle della Russia, la nazionale più rappresentata sarà quella italiana, che, grazie ai risultati di ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tutti con Carolina Kostner! Alle 20.00 la Musa Danzante per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...