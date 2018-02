Pattinaggio artistico | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | l’Italia si qualifica ai

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner splendida seconda - Italia nella top 5! Record del mondo per Evgenia Medvedeva : seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, che vede quest’oggi la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. Dopo la short dance, il programma corto femminile ha posto fine alla prima metà di questa prova a squadre, determinando le cinque nazionali che disputeranno i programmi liberi per giocarsi le medaglie. Il segmento di gara in questione è stato dominato dalla ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Kostner solida nel programma corto : è seconda dietro Medvedeva! Anna Cappellini e Luca Lanotte chiudono quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata decisiva per l’assegnazione della prima medaglia sul ghiaccio del Palasport di PyeongChang: durante questa giornata sono infatti in programma la short dance, il programma corto dell’individuale femminile e il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia vuole entrare nelle ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Canada in fuga con Tessa Virtue e Scott Moir - Anna Cappellini e Luca Lanotte quarti nella short dance : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vede quest’oggi la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. La terza tappa di questa lunga prova a squadre è stata rappresentata dalla short dance. Come da pronostico, a comandare questo segmento di gara sono i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che con la loro short dance da 80.51 punti permettono alla formazione ...

I Giochi saranno trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport, in diretta tv parziale sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - l’Italia punta sulla sua regina! Obiettivo finale nel Team Event! : La regina è pronta. Questa notte Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang inaugurando la sua quarta Olimpiade con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. Per la punta di diamante della nazionale azzurra sarà fondamentale eseguire un programma pulito, in modo da poter guadagnare una delle prime tre posizioni, utilissime per centrare la qualificazione alla seconda parte di gara. Oltre questo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari del team event (domenica 11 febbraio). Per l’Italia Carolina Kostner e Cappellini / Lanotte! : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. In programma domenica, vedremo la short dance ed il programma corto femminile, mentre le migliori cinque nazionali potranno poi disputare il libero delle coppie d’artistico. L’Italia schiererà i danzatori Anna Cappellini / Luca Lanotte e la pattinatrice Carolina ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : prosegue il team event - sfida tra russi e canadesi. Italia per la top 5 con Carolina Kostner : Dopo una giornata di pausa, riprenderà domenica il team event di Pattinaggio di figura, valido per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, saranno in programma la short dance ed il programma corto femminile, dopodiché le migliori cinque squadre avranno accesso ai programmi liberi, che avranno inizio nella stessa giornata con le coppie d’artistico. Al comando della classifica dopo le prime ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’esordio di Matteo Rizzo nell’anno della consacrazione : Il ghiaccio è stato rotto. Matteo Rizzo la scorsa notte ha fatto ufficialmente il suo esordio alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. L’atleta delle Fiamme Azzurre allenato da Franca Bianconi è stato protagonista di un programma pattinato in modo eccellente: dopo un atterraggio difficoltoso dal triplo axel, l’atleta romano ha snocciolato con eleganza tutti gli altri elementi, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner? Tutti gli orari e le gare della campionessa altoatesina : Carolina Kostner è una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: la campionessa altoatesina sarà il faro del nostro Pattinaggio artistico e vuole conquistare una medaglia dopo il bronzo che si è messa al collo quattro anni fa a Sochi. La Divina del ghiaccio, a 31 anni appena compiuti, proverà a realizzare una nuova magia e cercherà di salire sul podio in un contesto altamente competitivo che dovrebbe ...