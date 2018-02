Pattinaggio artistico | Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 | Canada in fuga con Tessa

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner deve trascinare l’Italia! Azzurri per la rimonta nel team event : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata decisiva per l’assegnazione della prima medaglia sul ghiaccio del Palasport di PyeongChang: durante questa giornata sono infatti in programma la short dance, il programma corto dell’individuale femminile e il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia vuole entrare nelle ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - l’Italia punta sulla sua regina! Obiettivo finale nel Team Event! : La regina è pronta. Questa notte Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang inaugurando la sua quarta Olimpiade con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. Per la punta di diamante della nazionale azzurra sarà fondamentale eseguire un programma pulito, in modo da poter guadagnare una delle prime tre posizioni, utilissime per centrare la qualificazione alla seconda parte di gara. Oltre questo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’esordio di Matteo Rizzo nell’anno della consacrazione : Il ghiaccio è stato rotto. Matteo Rizzo la scorsa notte ha fatto ufficialmente il suo esordio alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. L’atleta delle Fiamme Azzurre allenato da Franca Bianconi è stato protagonista di un programma pattinato in modo eccellente: dopo un atterraggio difficoltoso dal triplo axel, l’atleta romano ha snocciolato con eleganza tutti gli altri elementi, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner? Tutti gli orari e le gare della campionessa altoatesina : Carolina Kostner è una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: la campionessa altoatesina sarà il faro del nostro Pattinaggio artistico e vuole conquistare una medaglia dopo il bronzo che si è messa al collo quattro anni fa a Sochi. La Divina del ghiaccio, a 31 anni appena compiuti, proverà a realizzare una nuova magia e cercherà di salire sul podio in un contesto altamente competitivo che dovrebbe ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai nastri di partenza : La favola sportiva di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek sta per giungere alla scena madre con le Olimpiadi di PyeongChang 2018, obiettivo neanche immaginato quando nell’estate del 2014 i due hanno iniziato la loro attività come coppia di artistico; eppure, nel giro di pochissimo tempo, gli atleti allenati da Franca Bianconi hanno raggiunto numeri e risultati molto interessanti, fino a raggiungere un bellissimo quinto posto con nuovo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i risultati di venerdì 9 febbraio e la classifica della prova a squadre. Italia settima : risultati SHORT PROGRAM MASCHILE Pl. Name Nation Points SP FS 1 UNO Shoma JPN 103.25 1 2 BYCHENKO Alexei ISR 88.49 2 3 CHAN Patrick CAN 81.66 3 4 CHEN Nathan USA 80.61 4 5 RIZZO Matteo ITA 77.77 5 6 CHA Junhwan KOR 77.70 6 7 YAN Han CHN 77.10 7 8 KOLYADA Mikhail OAR 74.36 8 9 FENTZ Paul GER 66.32 9 10 BESSEGHIER ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov risollevano le sorti russe - settimi Nicole Della Monica e Matteo Guarise : Mentre manca ancora qualche ora all’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 con la cerimonia inaugurale, il Pattinaggio di figura ha già visto i primi atleti competere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena: dopo il programma corto maschile, il team event ha vissuto il suo secondo atto con lo short program delle coppie d’artistico. Dopo la brutta prova di Mikhail Kolyada nella prova maschile, la coppia ...