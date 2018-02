Parma-Perugia Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Probabili Formazioni Parma-Perugia Serie B 11-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Perugia, match della 25^ giornata di Serie B, 11-02-2018 ore 15:00 Parma-Perugia, match valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie B, vede affrontarsi due squadre che, in questo ultimo periodo, non stanno rendendo quanto avrebbero dovuto. I padroni di casa, dopo esser tornati alla grande dalla sosta, nell’ultimo turno, hanno rimediato una brutta sconfitta sul campo del Brescia. Ciò ...